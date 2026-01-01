Новогоднее поздравление записывал не настоящий Путин: в сети указали на интересную деталь

Новогоднее поздравление российского диктатора Владимира Путина, которое транслировали все пропагандистские телеканалы РФ, могло быть сгенерировано искусственным интеллектом. Таким образом у Путина есть не только двойники, а уже появились ИИ-аватары.

Такое мнение высказали аналитики InformNapalm. Россияне также заподозрили, что их обманывают и активно это обсуждают в сети.

Россиян поздравляли два разных Путина

31 декабря за несколько минут до Нового года на официальном сайте Кремля опубликовали новогоднее видеопоздравление российского диктатора. На видео Путин был в черном галстуке.

Однако, через считанные минуты видео удалили и заменили его на другое, где российский главарь уже в красном галстуке.

Несмотря на оперативную замену, первый вариант обращения успел попасть в эфир региональных российских провайдеров. В частности, его увидели зрители в Оренбургской области и ряде других регионов России.

Позже провайдер "Уфанет ТВ" объяснил инцидент "техническими сбоями" и сообщил о прерывании трансляции в период с 23:20 до 00:30. Однако за это время первую версию обращения успели посмотреть тысячи пользователей.

Кроме того, видео с "черным галстуком" транслировали и в закрытых милитаристских чатах и Z-пабликах. Впоследствии сообщили, что часть этих ресурсов якобы взломали во время массированной кибератаки.

Что говорят аналитики

Аналитики InformNapalm отметили, что это не первый случай, который вызывает сомнения в подлинности новогодних выступлений Путина.

"В целом мы достаточно глубоко анализировали новогодние видео обращения Путина в 2023-2025 годах и заметили интересную тенденцию. На официальном сайте Кремля ежегодно выкладывают обращения диктатора, которые создают его цифровой аватар, то есть официальный Кремль активно использует ИИ технологии для создания ежегодных обращений. Один и тот же фон за спиной Путина, меняются только галстуки у ИИ-аватаров", – отметили в InformNapalm.

Эксперты не исключают, что именно применение искусственного интеллекта могло стать причиной появления двух разных Путинов в одном и том же обращении.

Россияне также заподозрили диктатора в обмане

Россияне активно обсуждают в сети новогоднее поздравление Путина. Многие из них уверены в том, что в новогоднюю ночь их поздравил ИИ-аватар Путина, а не реальный диктатор

Они обнаружили много доказательств того, что диктатор на поздравлении ненастоящий.

В частности, они обратили внимание на то, что голова Путина двигалась будто отдельно от туловища, а рукава его пальто выглядели как пустые. Сама речь также была странной, считают россияне.

В соцсети пишут, что необычный вид российского диктатора отметило даже старшее поколение россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, двойников имеет не только российский диктатор Владимир Путин, но и его "рабочий" кабинет. И это логично, потому что главарю Кремля надо скрывать, где он на самом деле находится. Неудивительно, что для него построили как минимум три одинаковых кабинета в разных резиденциях под Москвой, в Сочи и на Валдае.

