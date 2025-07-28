Градусы пойдут вниз: синоптики рассказали, когда в Украине ослабнет жара. Карта

В начале этой недели западную часть Украины накроют дожди, а на юге будут удерживаться сухость и жара. И только в последний день месяца погода прояснится, также ожидается незначительное снижение температуры воздуха.

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Об этом свидетельствуют прогностические данные от Укргидрометцентра. Ранее и другие синоптики прогнозировали спад жары на 30-31 июля.

Погода в Украине 28 июля

В течение понедельника в западных, Житомирской и Винницкой областях облачно, значительные дожди, грозы; температура днем +23... + 28 °С.

В большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях облачно с прояснениями, умеренные, в Киевской и Черкасской областях местами значительные дожди, грозы; в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков. Температура днем +29... +34 °С, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами сильная жара до +38 °С, в северных областях +27... +32 °С. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Украине 29 июля

Во вторник снова прогнозируют осадки в западной части, кроме Закарпатья, на Житомирщине, Винниччине, Николаевщине и в центре страны. Ночью и днем облачно с прояснениями, ветер северо-западный, юго-восточный, от 5-10 до 7-12 м/с.

Средняя температура воздуха ночью +20... +22 °С, в западных областях +16... +18 °С, в южных +22... +24 °С. Днем жарче всего на юге – до +34... +37 °С, на северо-востоке, в центре до +33 °С, в Винницкой области до +27 °С, а на Житомирщине и в западных областях +21... +24 °С.

Погода в Украине 30 июля

В среду облачная и дождливая погода распространится на большую часть страны: синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами от запада до Днепропетровщины и Запорожья. В остальных южных областях и на крайнем востоке – сухо.

Средняя температура воздуха в течение ночи +20... +22 °С, только в западных областях +13... +16 °С. Днем на западе и севере от +22 до +24 °С, на Киевщине и Черкасщине +23... +25 °С. В южных областях немного спадет жара – ожидается +31... +33 °С, как и в центре страны. Днем ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Погода в Украине 31 июля

Согласно прогнозу УкрГМЦ, в четверг в стране будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Кратковременный дождь возможен лишь на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и Харьковщине. Ветер северо-западный, 5-10 м/с днем.

Температура воздуха ночью в среднем составит +20... +22 °С. Днем +23... +25 °С, в центре до +29 °С, а на юге около +33 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

По данным УкрГМЦ, из-за значительных дождей 28 июля (в отдельных районах с градом и шквалами 15-20 м/с) в ряде областей объявлен I (желтый) уровень опасности погодных условий. Они могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Кроме этого, в течение 28-30 июля из-за прогнозируемых значительных осадков ожидается прохождение невысоких дождевых паводков с повышением уровней воды над уровнями на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области), на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области. Местами даже возможен начальный выход воды на пойму.

В местах прохождения интенсивных дождей вероятно формирование значительного местного и склонного стока. В горных районах Прикарпатья возможно образование локальных селевых потоков (I уровень опасности – желтый).

Что предшествовало

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 28 июля на погоду в Украине будет влиять циклон Karlheinz с центром над Польшей. По ее словам, он вызовет осадки в западной части страны и частично затронет север и центр.

Она также спрогнозировала, что с 30 июля жара ослабнет везде по стране, кроме областей по левый берег Днепра. А 31 июля в Украине "ощутимо посвежеет" и сильная жара уйдет даже с юга и востока.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля в в в городе Балта на Одесщине в результате непогоды погиб подросток, еще четверо детей пострадали. Все они отдыхали в палатке у реки, когда на них упало дерево.

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