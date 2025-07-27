В Одесской области в результате непогоды погиб подросток: еще четверо детей травмированы. Фото

В воскресенье, 27 июля, в Одесской области произошла трагедия. В результате непогоды в городе Балта погиб подросток. Еще четверо детей травмированы.

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Об этом сообщили в региональной службе ГСЧС. Отмечается, что дети были в палатке в тот момент, когда на них упало дерево. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливают представители полиции.

"В результате непогоды на Подольщине погиб подросток. Еще 4 детей травмированы. Сегодня днем в Подольском районе, в городе Балта, подростки отдыхали у реки. Началась непогода, поднялся сильный ветер, в результате чего упало дерево на палатку, в которой находились подростки", – рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что спасатели оперативно прибыли на место. Они освободили из-под дерева 4-х детей, которых передали медикам. К сожалению, пятого ребенка спасти не удалось.

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Напомним, что вечером 12 июля Харьков и Днепр накрыла мощная гроза с сильным ветром и дождем. В городе и области фиксировались серьезные последствия непогоды: погибла одна женщина, были пострадавшие, перебои с электричеством, затопление и поврежденная инфраструктура.

А вот вечером во вторник, 22 июля, мощный шторм накрыл Киев. Там непогода повалила деревья, а вместе с ними и строительный кран. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, последний понедельник июля принесет в Украину ухудшение погодных условий. В некоторых областях уже объявлено штормовое предупреждение. В частности, синоптики ожидают грозы, град и шквалы.

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