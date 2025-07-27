Сильные ливни, шквалы и град: на Украину надвигается циклон из Польши

В понедельник, 28 июля, циклон с центром над Польшей по имени Karlheinz будет влиять на погоду западной части Украины. Там он вызовет осадки на западе, а также частично зацепит север и центр страны.

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Прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко. По ее словам, сильная сухая жара на юге удерживается, ее ослабление в стране вероятно 31 июля.

Что принесет циклон Karlheinz

Диденко отмечает, что из-за циклона в западных областях 28 июля пройдут дожди с грозами, возможны сильные ливни, шквалы и даже местами град.

Такая неустойчивая дождливая погода также дойдет в понедельник до Житомирщины, Винниччины, Киевщины, Черкасщины и частично Черниговщины. А на остальной территории страны будет сухо.

"Температура воздуха сверхвысокой остается в южной части Украины и на Днепропетровщине, здесь снова и люди, и природа будут страдать от сильной жары – ожидается +32... +39 градусов", – отметила синоптик.

Она добавила, что в то же время на западе и севере страны в понедельник будет комфортная температура воздуха – в течение дня +23... +29 °С. В центральных областях – жара на уровне +30... +35 °С, в Днепропетровской области до +37 °С, на Винниччине и Полтавщине +25... +30 °С. В восточных областях прогнозируется +30... +33 °С.

Диденко говорит, что в Киеве 28 июля возможны периодические ливни и грозы. Температура воздуха составит +25... +28 °С.

Что предшествовало

Синоптики предупредили, что последние выходные и в целом дни июля 2025 года будут довольно контрастными. В Украине прогнозировали стабильную жару и одновременно локальные грозы и кратковременные дожди.

В частности, отмечалось, что с 27 по 31 июля наибольшая жара будет на юге страны (местами даже +40 °С).

В Киеве с 25 по 28 июля из-за жары ввели ограничение движения для крупногабаритного грузового транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Вера Балабух объяснила, что климат в Украине все больше выходит за пределы нормы. Так, 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, а в целом зимы и лета теперь стабильно теплее почти на 1,5 градуса.

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