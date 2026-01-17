'Грачи прилетели': как сказать это на украинском

Фразеологизмы и устоявшиеся образы почти никогда не переводят дословно, иначе они теряют смысл или начинают звучать ошибочно. То, что работает в одном языке, может иметь совсем другое значение в другом. Именно поэтому прямое копирование знакомых формул часто приводит к языковым ошибкам.

Особенно это заметно в выражениях, связанных с культурными символами и природными образами. Один из таких примеров – известная фраза "грачи прилетели". OBOZ.UA рассказывает, как будут "грачи" на украинском.

Когда мы слышим фразу "грачи прилетели", у многих сразу возникает ассоциация с ранней весной, оттепелью, первыми признаками пробуждения природы. В русском языке это не просто буквальное описание, а культурно закрепленный образ.

Птицу, очень похожую на ворону и привычную как для города, так и для села, на украинском языке называют грак. Форма "грач" для украинского языка является ненормативной. Кроме литературного слова грач, употребляются также названия гайворон, а в диалектах – грайворон. Латинское название этой птицы – Corvus frugilegus.

Интересно, что само название имеет звукоподражательное происхождение. Оно связано с праславянским grakati – "каркать", то есть воспроизводит характерные звуки, которые издает птица.

Грач – перелетная птица из семейства вороновых, черного цвета, которая прилетает одной из первых весной или вообще не улетает при теплой зиме. Именно поэтому в фольклоре и литературе она стала символом ранней весны и обновления природы.

