Где новобранцы проходят подготовку после мобилизации и что надо брать с собой в учебный центр: объяснение
В Украине после призыва по мобилизации или подписания контракта новобранцы проходят базовую общую военную подготовку (БОВП). Она включает физическую подготовку, обучение тактическим навыкам и получение знаний, необходимых для службы в Вооруженных Силах.
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки советуют, что брать с собой в учебный центр. Это помогает эффективно проходить обучение и быть готовым к различным ситуациям.
Что брать с собой в учебный центр
Личная гигиена:
- Зубная паста и щетка
- Мыло туалетное и хозяйственное
- Шампунь или гель для душа
- Полотенце, влажные и бумажные салфетки
- Одноразовый сухой душ, ватные палочки, ватные палочки
- Бритвенные принадлежности или триммер для бритья
- Маникюрные ножницы, противогрибковое средство для ног
Одежда:
- Для холодного времени: теплая верхняя одежда, перчатки, шапка, зимняя обувь, термобелье
- Для теплого времени: легкий комплект одежды, кроссовки, кепка или панама
- Универсальные вещи: носки, спортивный костюм, рюкзак для сменной одежды, комплект гражданской одежды, футболки, трусы, резиновые тапочки
Бытовые вещи бытовые вещи:
- Дорожная сумка
- Ложки, фонарик, складной нож, мультитул
- Иглы и нитки, удлинитель, прищепки, веревка, карабины
- Зажигалка, пластиковые стяжки, рабочие перчатки
- Средство от насекомых и газовая горелка (по возможности)
Аптечка для аптечки:
- Индивидуальные препараты
- Термометр, обезболивающие, жаропонижающие, жаропонижающие
- Препараты для желудка
- Бинт, вата, антисептик, лейкопластырь, эластичный бинт
Как отмечают военные, если что-то забыли — родственники могут быстро отправить необходимое через почту.
Где и как проходит подготовка
Подготовка происходит в учебных центрах Украины, а также в специализированных лагерях за рубежом, в частности в Европе. Продолжительность базового курса составляет около 45 дней. За это время рекрутов обучают общей тактике, работе с индивидуальным и коллективным оружием, военной топографии, тактической медицине, инженерному делу, основам связи и навыкам пилотирования беспилотников.
В Министерстве обороны отмечают, что до завершения базовой подготовки новобранцев не привлекают к боевым задачам. Приобретенные знания и умения помогают военным эффективно выполнять службу и повышают их шансы на выживание в условиях реальных боевых действий.
Конечно, это не полный перечень учебных программ и знаний, которые предоставляют после призыва или подписания контракта, если нужно проходить БЗВП.
Что предшествовало
В Украине продолжается военное положение и мобилизация, которые продлены до 5 ноября 2025 года. Представители ТЦК и СП оповещают военнообязанных граждан о необходимости прибыть на ВВК или, чтобы уточнить данные посредством вручения повесток. Соответствующий документ лицо может получить в любое время суток.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине обязаны носить бодикамеры. Ими они должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток гражданам.
