Где новобранцы проходят подготовку после мобилизации и что надо брать с собой в учебный центр: объяснение

В Украине после призыва по мобилизации или подписания контракта новобранцы проходят базовую общую военную подготовку (БОВП). Она включает физическую подготовку, обучение тактическим навыкам и получение знаний, необходимых для службы в Вооруженных Силах.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки советуют, что брать с собой в учебный центр. Это помогает эффективно проходить обучение и быть готовым к различным ситуациям.

Что брать с собой в учебный центр

Личная гигиена:

Зубная паста и щетка

Мыло туалетное и хозяйственное

Шампунь или гель для душа

Полотенце, влажные и бумажные салфетки

Одноразовый сухой душ, ватные палочки, ватные палочки

Бритвенные принадлежности или триммер для бритья

Маникюрные ножницы, противогрибковое средство для ног

Одежда:

Для холодного времени: теплая верхняя одежда, перчатки, шапка, зимняя обувь, термобелье

теплая верхняя одежда, перчатки, шапка, зимняя обувь, термобелье Для теплого времени: легкий комплект одежды, кроссовки, кепка или панама

легкий комплект одежды, кроссовки, кепка или панама Универсальные вещи: носки, спортивный костюм, рюкзак для сменной одежды, комплект гражданской одежды, футболки, трусы, резиновые тапочки

Бытовые вещи бытовые вещи:

Дорожная сумка

Ложки, фонарик, складной нож, мультитул

Иглы и нитки, удлинитель, прищепки, веревка, карабины

Зажигалка, пластиковые стяжки, рабочие перчатки

Средство от насекомых и газовая горелка (по возможности)

Аптечка для аптечки:

Индивидуальные препараты

Термометр, обезболивающие, жаропонижающие, жаропонижающие

Препараты для желудка

Бинт, вата, антисептик, лейкопластырь, эластичный бинт

Как отмечают военные, если что-то забыли — родственники могут быстро отправить необходимое через почту.

Где и как проходит подготовка

Подготовка происходит в учебных центрах Украины, а также в специализированных лагерях за рубежом, в частности в Европе. Продолжительность базового курса составляет около 45 дней. За это время рекрутов обучают общей тактике, работе с индивидуальным и коллективным оружием, военной топографии, тактической медицине, инженерному делу, основам связи и навыкам пилотирования беспилотников.

В Министерстве обороны отмечают, что до завершения базовой подготовки новобранцев не привлекают к боевым задачам. Приобретенные знания и умения помогают военным эффективно выполнять службу и повышают их шансы на выживание в условиях реальных боевых действий.

Конечно, это не полный перечень учебных программ и знаний, которые предоставляют после призыва или подписания контракта, если нужно проходить БЗВП.

Что предшествовало

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, которые продлены до 5 ноября 2025 года. Представители ТЦК и СП оповещают военнообязанных граждан о необходимости прибыть на ВВК или, чтобы уточнить данные посредством вручения повесток. Соответствующий документ лицо может получить в любое время суток.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине обязаны носить бодикамеры. Ими они должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток гражданам.

