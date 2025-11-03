Фиксированный срок службы, выбор в/ч и не только: какими будут новые контракты для военнослужащих

Министерство обороны Украины уже готовит новые типы контрактов для военнослужащих ВСУ. В частности, в них будет предусмотрен фиксированный срок службы и выбор воинской части.

Об этом сообщил глава ведомства Денис Шмыгаль. Он отметил, что новые контракты – это о справедливости и предсказуемости.

"Министерство обороны, по поручению президента Украины Владимира Зеленского, начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующие изменения в законодательство", – говорится в сообщении.

Детали нововведений

– Главная новация – это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2–5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта.

– После принятия законодательных изменений контракты смогут подписать все защитники и защитницы. И те, кто уже является частью войска, и те, кто будет приобщаться к нему в будущем.

– Планируется, что новые контракты будут также включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета.

"Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Работаем с Правительством, Министерством финансов и партнерами, и в ближайшее время анонсируем все дополнительные детали. Благодарны всем защитникам и защитницам, которые борются ради Украины и будущего", – резюмировал министр обороны в своей заметке.

Что предшествовало

В понедельник, 3 ноября, президент Владимир Зеленский сообщил, что Министерство обороны Украины готовит новую систему контрактов для военнослужащих, которые можно будет заключать на 1, 2, 3, 3, 4 или 5 лет. Речь идет не только о модернизации условий службы, но и о возможном увеличении денежного обеспечения для защитников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что для военнообязанных в Силах обороны Украины в приложении Армия+ включили новую функцию, которая позволяет личному составу подавать электронный рапорт на смену места службы. В частности, можно менять место службы как в рядах Вооруженных сил и Национальной гвардии, так и между ВСУ и НГУ.

