Военнослужащим ВСУ вскоре предложат новые контракты: Зеленский намекнул на повышение заработной платы

Министерство обороны Украины готовит новую систему контрактов для военнослужащих, которые можно будет заключать на 1, 2, 3, 4 или 5 лет. Речь идет не только о модернизации условий службы, но и о возможном увеличении денежного обеспечения для защитников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ, а также премьер-министр Денис Шмыгаль, который подтвердил, что Министерство обороны уже работает над соответствующими изменениями в законодательство.

"Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты – это о справедливости и предсказуемости", – отметил Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что правительство вместе с Минфином и партнерами готовит финансовую базу для введения повышенных выплат.

Что изменится для военных

Новые контракты будут предусматривать четко определенные сроки службы и дополнительные гарантии после их завершения. Те, кто подпишет контракты на 2 года и более, смогут получить годовую отсрочку от мобилизации после завершения службы. Кроме того, для отдельных дефицитных специальностей запланированы ежемесячные доплаты и право выбора воинской части.

По словам Шмыгаля, к подписанию новых контрактов смогут присоединиться как нынешние военнослужащие, так и новые кандидаты. В документ будут включены бонусы за подписание, расширенный соцпакет и увеличение ежемесячных выплат.

"Мы хотим, чтобы служба в армии оставалась привлекательной и после завершения войны. Люди, которые прошли фронт, должны чувствовать поддержку государства", – подчеркнул президент.

Гарантии и мотивация

По замыслу правительства, гибкая система контрактов должна не только стабилизировать кадровую ситуацию в армии, но и дать возможность каждому военному планировать свое будущее. В правительстве отмечают, что это шаг к более современной и предсказуемой армейской системе, где главным является человек, его выбор и безопасность.

