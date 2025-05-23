'Это первый шаг': Умеров подтвердил, что обмен пленными продлится еще два дня. Фото и видео

Возвращение с России в Украину 390 пленных наших граждан, которое состоялось 23 мая – это лишь первый этап большого обмена. Сейчас идет подготовка следующих этапов. В целом процесс обмена будет продолжаться следующие два дня включительно.

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Об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Министр подчеркнул, что сегодняшний обмен – "первый шаг", Украина никого не забыла и работа будет продолжаться, пока не будут освобождены все пленные украинцы.

"Сегодня обменяли наших военных и гражданских, с ними уже работают. Это первый шаг, следующие два дня будем работать для того, чтобы завершить эти процессы. Мы ни о ком не забыли, будем работать, пока не освободим всех", – пообещал министр обороны.

Такое же обещание Рустем Умеров дал и тем, кто сегодня вернулся на Родину.

Это также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня – 390 человек. Суббота и воскресенье – ожидаем продолжения обмена. Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку", – заявил глава государства.

Министр обороны не сообщил, какие категории лиц будут обменяны во время следующих этапов, ведь процесс еще продолжается. Но он отметил, что Украина работает над освобождением всех, в том числе и политзаключенных.

Относительно обмена пленных бойцов "Азова" министр добавил, что "работают со всеми категориями, со всеми составляющими Сил обороны, поэтому они включены".

Отдельно Умеров добавил, что Украина до сих пор рассчитывает на прекращение огня.

"Мы еще не достигли прекращения огня, но Украина хочет этого, и мы надеемся, что США поддержат нас в достижении этой цели", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и РФ 23 мая провели крупнейший с начала полномасштабного вторжения обмен пленными. Среди 390 украинцев, которые сегодня вернулись на Родину – 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских.

В частности, среди освобожденных – военнослужащие ВСУ, ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. Они защищали Украину на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Среди освобожденных сейчас – три женщины. Отметим, что сегодня было освобождено наибольшее количество гражданских за один обмен с начала полномасштабного вторжения.

России было соответственно передано 270 российских военных и 120 гражданских. Среди прочего в РФ выехали "лица, которые давно хотели этого, которые не видят своего будущего в Украине и идентифицируют себя как россияне", рассказали в проекте "Хочу жить".

Среди тех, кого забрала Россия, – 70 человек, осужденных в Украине за коллаборационизм, госизмену, терроризм.

Это уже 65-й обмен за время полномасштабного вторжения России. Он стал крупнейшим с начала масштабного вторжения РФ. Предыдущий рекорд был установлен 19 апреля 2025 года, когда Украина вернула 277 человек (246 военных в рамках обмена и еще 31 вне обмена), а Россия получила 246 своих граждан.

Напомним: Украина и Россия договорились об обмене пленными "1000 на 1000" и дальнейшем обсуждении прекращения огня, по итогам переговоров в Стамбуле 16 мая. В Анкаре утверждают, что это было предложение Турции, озвученное "в момент, когда наступил тупик", а российская делегация озвучила все свои неприемлемые для Украины ультиматумы.

Уже на следующий день в СБУ сообщили, что начали подготовку к масштабному обмену: в частности, работа велась над списками пленных и локациями. Впоследствии совещание по подготовке масштабного обмена провел президент Украины.

Накануне, 22 мая Украина передала России список на обмен пленными в формате "1000 на 1000", в Кремле же заявили, что также подготовили свой список.

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