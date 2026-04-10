'Это была техническая проблема': Федоров поставил точку в скандале с учетом женщин

Скандал с военным учетом женщин возник из-за технической ошибки в работе Харьковского ТЦК. Сейчас соответствующие службы принимают меры, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем.

Всем украинкам, которых это касалось, уже отменили установленные ограничения. Об этом во время выступления на часе вопросов к правительству сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров

"Я лично в этом вопросе разбирался. Это была проблема техническая на стороне Харьковского ТЦК. Ни на одну женщину не наложен штраф, все снять ограничения, розыск", – объяснил глава оборонного ведомства.

Министр поручил ввести все необходимые технические меры предосторожности, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем и минимизировать влияние человеческого фактора в работе любого ТЦК.

В Минобороны урегулировали ситуацию со статусом "в розыске" для женщин

В то же время в Минобороны также сообщили об урегулировании вопроса о статусе "в розыске" для женщин в приложении Резерв+.

"Оно возникло из-за технической ошибки в одном из районных ТЦК – женщин поставили на воинский учет ошибочно. Нашли 32 таких случая", – добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что статус "в розыске" был снят со всех лиц еще две недели назад, а штрафы не применялись из-за отсутствия оснований.

В то же время женщин, которые ошибочно были внесены в общий воинский учет, планируют исключить из него до конца апреля.

Что предшествовало

Ранее "Суспільне" опубликовало материал о киевлянке Ирине Харациди-Логиновой. Она сообщила, что ее безосновательно внесли в реестр военнообязанных и объявили в розыск за якобы уклонение от службы, а впоследствии не смогли оперативно удалить эти данные из-за технических проблем.

После обращений женщину с розыска сняли, однако факт ошибочного внесения в воинский учет остался неурегулированным.

Тогда в Сухопутных войсках заявили, что "не готовятся к мобилизации женщин и не разрабатывают никаких механизмов, направленных на это" и провели расследование.

"Было обнаружено, что ложная информация была внесена в систему "Оберег" в 2021 году. Также путем дополнительного изучения фактов формирования отдельных номеров записей в системе был выявлен ряд аналогичных кликов", – говорилось в сообщении.

Командование Сухопутных войск обратилось в Генеральный штаб и Министерство обороны с предложениями по устранению выявленных недостатков и совершенствованию работы реестра. Граждан, которые обнаружили ошибочные данные о себе в ИКС "Оберег", призвали обращаться на горячую линию Сухопутных войск: 0 800 301 937.

Как писал OBOZ.UA, народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко предположил, что эта история может иметь российский след. Он отметил, что потенциальной целью такого гипотетического взлома может быть попытка расшатать общественные настроения, ведь история с постановкой женщин на воинский учет совпала с новой волной российских пропагандистских заявлений о якобы "нехватке" мужчин в Украине, способных воевать против захватчиков.

