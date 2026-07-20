Эти украинские фамилии имеют еврейские корни: ознакомьтесь со списком

В Украине значительная часть фамилий имеет иностранное, в частности еврейское, происхождение, хотя их носители не всегда об этом знают. Такие родовые имена формировались на протяжении веков и часто связаны с профессиями, чертами характера или именами предков.

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Исследователи отмечают, что подобные фамилии являются важной частью исторического и культурного наследия. OBOZ.UA рассказывает, какие именно фамилии имеют еврейские корни.

Фамилии с еврейскими корнями в Украине

По данным исследователей, в Украине сохранился ряд фамилий, имеющих еврейское происхождение. Они не являются широко распространенными, однако имеют глубокую историю и часто упоминаются в различных социальных группах прошлого.

В частности, фамилия Зельман в древности принадлежала представителям духовенства. Сейчас её носят несколько сотен украинцев, преимущественно на Львовщине, и она также фигурирует в списках репрессированных.

Фамилия Габинет связана с деятельностью людей, сдававших в аренду церковные помещения. Сегодня её носители проживают преимущественно в Черновицкой области, и эта родовая фамилия также упоминается среди репрессированных.

Среди наиболее распространенных – фамилия Абрамович, которая является патронимической, то есть образованной от имени отца. Она имеет богатую историю и встречается среди различных слоев населения – от шляхты Речи Посполитой до мещан и духовенства.

К этой же группе относится фамилия Давидович, которая также происходит от имени предка. Ее носители зафиксированы в исторических документах, в частности в казацких реестрах XVII века.

Фамилия Рабинович также имеет патронимическое происхождение. Сегодня она встречается реже, преимущественно в Киеве, но исторически связана с духовенством и городским населением.

Специалисты объясняют, что многие фамилии еврейского происхождения формировались под влиянием идиша – языка германской группы. Именно поэтому они часто имеют звучание, сходное с немецкими словами.

Такие родовые имена обычно имеют буквальные значения, отражающие характеристики человека или окружающего мира. Например, Кляйн означает маленький, Шварц – черный, Вайс или Вайсман – белый.

Другие фамилии связаны с природой или объектами: Берг переводится как гора, Штейн – камень, Розенбаум – розовое дерево. Также распространены варианты, обозначающие животных или явления природы, такие как Вольф (волк), Вальд (лес) или Амзель (дрозд).

В Украине всё больше фамилий оказываются на грани исчезновения. Некоторые фамилии, которые ещё недавно встречались в официальных реестрах, сейчас полностью исчезли или остались лишь у единичных носителей.

Напомним, что немало украинских фамилий, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.

В советское время отдельные украинские фамилии могли стать причиной преследований, репрессий или даже гибели их носителей. Формально запрещенных фамилий в СССР не существовало, однако система действовала избирательно и жестко. Людей заставляли менять родовые имена или скрывать их, чтобы избежать опасности

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