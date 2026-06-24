Эти украинские фамилии запрещались в советское время: они находились на грани исчезновения

В советское время некоторые украинские фамилии могли стать причиной преследований, репрессий или даже гибели их носителей. Формально запрещенных фамилий в СССР не существовало, однако система действовала избирательно и жестко.

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Людей заставляли менять родовые имена или скрывать их, чтобы избежать опасности. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Какие украинские фамилии запрещались в советское время

Исследование языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии" свидетельствует о том, что в Советском Союзе фамилия могла автоматически вызвать подозрение со стороны властей. Особенно опасно было носить фамилии, связанные с деятелями украинского освободительного движения.

Людей с фамилиями Петлюра или Бандера преследовали, сажали в тюрьму или заставляли менять документы.

Под постоянным наблюдением спецслужб также находились носители фамилий Коновалец, Шухевич, Мельник и Мазепа. Такие родовые имена ассоциировались с борьбой за независимость Украины, что считалось угрозой для советского режима.

В период коллективизации и борьбы с так называемыми "классовыми врагами" под удар попадали люди с западноукраинскими, дворянскими или казацкими фамилиями. В частности, преследованиям подвергались семьи с фамилиями Скоропадский, Разумовский, Дидич и Граф.

Отдельной категорией были представители духовенства. Из-за этого фамилии религиозного происхождения, такие как Вознесенский, Спасский, Богословский, Паламарчук или Дяченко, вызывали повышенное внимание карательных органов.

В 1930-х годах, после массовых расстрелов украинских деятелей искусства, под негласный запрет попали и их фамилии. Родственники репрессированных деятелей, в частности с фамилиями Курбас, Зеров, Хвылевой и Кулиш, вынуждены были менять свои данные, чтобы избежать преследований и выжить.

Наиболее распространённым способом воздействия стала русификация украинских фамилий. В паспортных столах их часто намеренно изменяли на российский манер. Так, Ткаченко становились Ткачовыми, Ковальчуки – Ковалевыми, а Гармаши – Гармашовыми.

Часто это происходило не только принудительно, но и добровольно. Многие украинцы, особенно молодежь, уезжавшая в города, соглашались на смену фамилии. Они понимали, что это может помочь избежать дискриминации, получить образование или работу и снизить риск преследований.

Такая политика привела к частичной утрате национальной идентичности и искажению украинских родовых традиций.

Напомним,немало украинских фамилий, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.

Также OBOZ.UA рассказывал, что каждая украинская фамилия имеет свою историю, поэтому некоторые из них могут иметь княжеское происхождение. Особенность заключается в том, что такие фамилии оканчиваются либо на "-ий", либо на "-ич".

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