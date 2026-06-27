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Эти украинские фамилии оказались на грани исчезновения: список может удивить

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
2 минуты
1,5 т.
Отдельная тенденция – исчезновение фамилий, совпадающих с названиями украинских городов
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В Украине всё больше фамилий оказываются на грани исчезновения. Некоторые фамилии, которые ещё недавно встречались в официальных реестрах, сейчас полностью исчезли или сохранились лишь у единичных носителей.

Исследователи говорят о тревожной тенденции утраты уникальной части национального наследия. OBOZ.UA рассказывает о редких украинских фамилиях.

Фамилии, которые уже исчезли

По состоянию на 2026 год отдельные украинские фамилии официально больше не имеют ни одного носителя. Они остались лишь в архивах и больше не используются в повседневной жизни.

К ним относятся:

  • Шпаговый
  • Федущенко
  • Сидорикевич
  • Завийчук

Также в прошлом остались целые родовые ветви:

  • Нимеровичи
  • Чабанюкевичи

Фамилии, находящиеся на грани исчезновения

Некоторые родовые имена сегодня существуют лишь благодаря одному носителю. Если они не будут переданы следующим поколениям, такие фамилии могут полностью исчезнуть.

Среди них:

  • Острожский (один носитель во Львовской области)
  • Сангушко
  • Кат
  • Сав
Редкие украинские фамилии.

Фамилии, связанные с названиями городов

Отдельная тенденция – исчезновение фамилий, совпадающих с названиями украинских городов. Несмотря на свою распространенность в качестве топонимов, в роли фамилий они постепенно исчезают.

В частности:

  • Украина (около двух десятков носителей)
  • Одесса
  • Херсон
  • Днепр
  • Львов

Редкие и необычные фамилии

Немало украинских фамилий сегодня насчитывают менее сотни носителей. Они отличаются оригинальностью, юмором или древним происхождением и являются частью языковой культуры.

В этот список входят:

  • Дзеркаль
  • Добрыйдень
  • Афендик
  • Вирвикаша
  • Воин
  • Гадюка
  • Гирчица
  • Деньдобрый
  • Добрыйвечер
  • Базика
  • Бандера
  • Безгрешный
  • Безмозкый
  • Загубинога
  • Золотко
  • Кривоглавый
  • Листопаденко
  • Ляля
  • Заваликут
  • Недайборщ
  • Непийпиво
  • Чернооченко
  • Чорторийский
  • Обийдихата
  • Палилюлька
  • Бидось
  • Брехун
  • Печиборщ
  • Рильнык
  • Ричка
  • Поцилунок
  • Товчигречка
  • Убийсобака
  • Украина
  • Псяр
  • Червоноокий
  • Ромашка

Напомним, что многие украинские фамилии, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.

В советское время отдельные украинские фамилии могли стать причиной преследований, репрессий или даже гибели их носителей. Формально запрещенных фамилий в СССР не существовало, однако система действовала избирательно и жестко. Людей заставляли менять родовые имена или скрывать их, чтобы избежать опасности

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