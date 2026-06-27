Эти украинские фамилии оказались на грани исчезновения: список может удивить

В Украине всё больше фамилий оказываются на грани исчезновения. Некоторые фамилии, которые ещё недавно встречались в официальных реестрах, сейчас полностью исчезли или сохранились лишь у единичных носителей.

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Исследователи говорят о тревожной тенденции утраты уникальной части национального наследия. OBOZ.UA рассказывает о редких украинских фамилиях.

Фамилии, которые уже исчезли

По состоянию на 2026 год отдельные украинские фамилии официально больше не имеют ни одного носителя. Они остались лишь в архивах и больше не используются в повседневной жизни.

К ним относятся:

Шпаговый

Федущенко

Сидорикевич

Завийчук

Также в прошлом остались целые родовые ветви:

Нимеровичи

Чабанюкевичи

Фамилии, находящиеся на грани исчезновения

Некоторые родовые имена сегодня существуют лишь благодаря одному носителю. Если они не будут переданы следующим поколениям, такие фамилии могут полностью исчезнуть.

Среди них:

Острожский (один носитель во Львовской области)

Сангушко

Кат

Сав

Фамилии, связанные с названиями городов

Отдельная тенденция – исчезновение фамилий, совпадающих с названиями украинских городов. Несмотря на свою распространенность в качестве топонимов, в роли фамилий они постепенно исчезают.

В частности:

Украина (около двух десятков носителей)

Одесса

Херсон

Днепр

Львов

Редкие и необычные фамилии

Немало украинских фамилий сегодня насчитывают менее сотни носителей. Они отличаются оригинальностью, юмором или древним происхождением и являются частью языковой культуры.

В этот список входят:

Дзеркаль

Добрыйдень

Афендик

Вирвикаша

Воин

Гадюка

Гирчица

Деньдобрый

Добрыйвечер

Базика

Бандера

Безгрешный

Безмозкый

Загубинога

Золотко

Кривоглавый

Листопаденко

Ляля

Заваликут

Недайборщ

Непийпиво

Чернооченко

Чорторийский

Обийдихата

Палилюлька

Бидось

Брехун

Печиборщ

Рильнык

Ричка

Поцилунок

Товчигречка

Убийсобака

Украина

Псяр

Червоноокий

Ромашка

Напомним, что многие украинские фамилии, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.

В советское время отдельные украинские фамилии могли стать причиной преследований, репрессий или даже гибели их носителей. Формально запрещенных фамилий в СССР не существовало, однако система действовала избирательно и жестко. Людей заставляли менять родовые имена или скрывать их, чтобы избежать опасности

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