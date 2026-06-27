Эти украинские фамилии оказались на грани исчезновения: список может удивить
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В Украине всё больше фамилий оказываются на грани исчезновения. Некоторые фамилии, которые ещё недавно встречались в официальных реестрах, сейчас полностью исчезли или сохранились лишь у единичных носителей.
Исследователи говорят о тревожной тенденции утраты уникальной части национального наследия. OBOZ.UA рассказывает о редких украинских фамилиях.
Фамилии, которые уже исчезли
По состоянию на 2026 год отдельные украинские фамилии официально больше не имеют ни одного носителя. Они остались лишь в архивах и больше не используются в повседневной жизни.
К ним относятся:
- Шпаговый
- Федущенко
- Сидорикевич
- Завийчук
Также в прошлом остались целые родовые ветви:
- Нимеровичи
- Чабанюкевичи
Фамилии, находящиеся на грани исчезновения
Некоторые родовые имена сегодня существуют лишь благодаря одному носителю. Если они не будут переданы следующим поколениям, такие фамилии могут полностью исчезнуть.
Среди них:
- Острожский (один носитель во Львовской области)
- Сангушко
- Кат
- Сав
Фамилии, связанные с названиями городов
Отдельная тенденция – исчезновение фамилий, совпадающих с названиями украинских городов. Несмотря на свою распространенность в качестве топонимов, в роли фамилий они постепенно исчезают.
В частности:
- Украина (около двух десятков носителей)
- Одесса
- Херсон
- Днепр
- Львов
Редкие и необычные фамилии
Немало украинских фамилий сегодня насчитывают менее сотни носителей. Они отличаются оригинальностью, юмором или древним происхождением и являются частью языковой культуры.
В этот список входят:
- Дзеркаль
- Добрыйдень
- Афендик
- Вирвикаша
- Воин
- Гадюка
- Гирчица
- Деньдобрый
- Добрыйвечер
- Базика
- Бандера
- Безгрешный
- Безмозкый
- Загубинога
- Золотко
- Кривоглавый
- Листопаденко
- Ляля
- Заваликут
- Недайборщ
- Непийпиво
- Чернооченко
- Чорторийский
- Обийдихата
- Палилюлька
- Бидось
- Брехун
- Печиборщ
- Рильнык
- Ричка
- Поцилунок
- Товчигречка
- Убийсобака
- Украина
- Псяр
- Червоноокий
- Ромашка
Напомним, что многие украинские фамилии, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.
В советское время отдельные украинские фамилии могли стать причиной преследований, репрессий или даже гибели их носителей. Формально запрещенных фамилий в СССР не существовало, однако система действовала избирательно и жестко. Людей заставляли менять родовые имена или скрывать их, чтобы избежать опасности
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