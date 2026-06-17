Украинские фамилии польского происхождения: список может удивить

Многие украинские фамилии, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.

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Список таких фамилий может удивить даже тех, кто хорошо знает свои семейные корни. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

История украинских фамилий польского происхождения

Наибольшую группу фамилий с польскими корнями составляют те, которые оканчиваются на -чук, -ук, -ак или -юк. Исторически они формировались от крестильных имен или рода занятий отца. Со временем эти суффиксы прочно закрепились в украинской антропонимике и стали ее неотъемлемой частью.

Такие фамилии были особенно распространены среди крестьян и ремесленников на территориях украинско-польской пограничной зоны. Сегодня их носители составляют значительную часть населения Украины:

– Ткачук – 45 009 человек;

– Гаврилюк – 30 971 человек;

– Левчук – 10 680 человек;

– Василюк – 6 111 человек;

– Погребняк – 5 910 человек.

Стоит отметить, что фамилии с окончаниями -чук чаще имели народное происхождение, а окончания -ский или -цкий долгое время были характерны преимущественно для шляхты и духовенства.

В период Речи Посполитой такие родовые имена обычно формировались от названий имений, городов или сел, которыми владела семья, ведь именно земельная собственность была ключевым признаком статуса.

Среди известных примеров:

– Вишневский (3 679 носителей), что может быть связано с княжеским родом Вишневецких;

– Ковалевский (2 384 носителя), происходящий от топонимов типа Ковалево;

– Галицкий (1 972 носителя), что указывает на связь с Галичиной;

– Потоцкий (966 носителей) – фамилия одного из самых влиятельных магнатских родов Польши.

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