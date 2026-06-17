Украинские фамилии польского происхождения: список может удивить
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Многие украинские фамилии, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.
Список таких фамилий может удивить даже тех, кто хорошо знает свои семейные корни. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.
История украинских фамилий польского происхождения
Наибольшую группу фамилий с польскими корнями составляют те, которые оканчиваются на -чук, -ук, -ак или -юк. Исторически они формировались от крестильных имен или рода занятий отца. Со временем эти суффиксы прочно закрепились в украинской антропонимике и стали ее неотъемлемой частью.
Такие фамилии были особенно распространены среди крестьян и ремесленников на территориях украинско-польской пограничной зоны. Сегодня их носители составляют значительную часть населения Украины:
– Ткачук – 45 009 человек;
– Гаврилюк – 30 971 человек;
– Левчук – 10 680 человек;
– Василюк – 6 111 человек;
– Погребняк – 5 910 человек.
Стоит отметить, что фамилии с окончаниями -чук чаще имели народное происхождение, а окончания -ский или -цкий долгое время были характерны преимущественно для шляхты и духовенства.
В период Речи Посполитой такие родовые имена обычно формировались от названий имений, городов или сел, которыми владела семья, ведь именно земельная собственность была ключевым признаком статуса.
Среди известных примеров:
– Вишневский (3 679 носителей), что может быть связано с княжеским родом Вишневецких;
– Ковалевский (2 384 носителя), происходящий от топонимов типа Ковалево;
– Галицкий (1 972 носителя), что указывает на связь с Галичиной;
– Потоцкий (966 носителей) – фамилия одного из самых влиятельных магнатских родов Польши.
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