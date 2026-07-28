Эти цвета притягивают комаров, как магнит: не надевайте их на прогулку

Учёные обнаружили, что некоторые цвета привлекают комаров больше, чем другие. Хотя эти оттенки могут выглядеть модно, лучше не надевать их на вечернюю прогулку. В противном случае вы можете непреднамеренно привлечь внимание насекомых и рисковать получить зудящие укусы.

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Команда ученых из Вашингтонского университета, Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, а также университетов Альберты и Фрайбурга провела эксперимент на самках комаров Aedes aedes, пишет Interia.

Насекомых поместили в специальный туннель, где их движение отслеживали в режиме реального времени. Всего было проанализировано более 1,3 миллиона траекторий полета, чтобы оценить реакцию комаров на обонятельные и зрительные раздражители.

Сначала насекомые игнорировали цветные предметы. Однако ситуация изменилась, когда в туннель подали углекислый газ, присутствующий в выдыхаемом воздухе. Тогда комары начали тяготеть к предметам определенных цветов.

Как пояснил Джеффри Риффелл, профессор биологии Вашингтонского университета, запах CO₂ стимулирует глаза комаров искать цвета, связанные с хозяином, а затем направлять их на него.

Эксперимент показывает, что после восприятия углекислого газа комары больше всего интересуются красными, оранжевыми, чёрными и голубыми объектами. Белые, синие и фиолетовые объекты не привлекают их внимания.

Учёные считают, что это не случайно, поскольку большинство этих цветов соответствуют более длинным длинам волн света. Исключением является голубой.

Другим фактором может быть тот факт, что кожа человека, независимо от пигментации, отражает свет в красно-оранжевом диапазоне. Возможно, именно поэтому комары так легко обнаруживают обнаженную кожу.

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