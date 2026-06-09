Какие растения отпугнут комаров от вашего двора: лучше любых спреев

Спреи и свечи – не лучший способ избавиться от комаров. Как оказалось, есть кое-что, что вы можете разместить в своем саду, чтобы избавиться от них естественным путем.

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По словам экспертов, некоторые растения могут прогнать надоедливых комаров, а это значит, что вы можете проводить время в своем саду, не боясь, что вас снова и снова будут кусать эти насекомые, пишет Express.

Цитронелла, или герань с лимонным ароматом

Садоводы описывают ее как "лучшее растение для отпугивания комаров", подчеркивая популярность и эффективность как природного репеллента.

Лаванда

Кроме приятного аромата, который добавляет "нотку роскоши", она имеет и другие прекрасные качества. Это растение – достаточно эффективный природный биологический репеллент для отпугивания насекомых.

Бархатцы

Этот цветок, как объясняют эксперты, "содержит небольшое количество пиретрина, которого насекомые избегают любой ценой". Это природное соединение является причиной его эффективности в качестве репеллента.

Пиретрин

Это натуральный продукт, полученный из цветов белой хризантемы, которые более века используются как инсектициды. Он действует против очень широкого спектра насекомых-вредителей. Основные активные ингредиенты цветов пиретрума известны как пиретрины. Пиретрин – это быстродействующий яд, который нарушает нервную систему и вызывает паралич насекомого, одновременно нетоксичен для теплокровных животных.

Перец чили

Спелые плоды и семена содержат инсектицидные соединения, которые могут контролировать тлю и гусениц. Известно, что высококонцентрированный раствор чили дает результаты, подобные синтетическим инсектицидам.

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