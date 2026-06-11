Этот символ на вышиванке способен навлечь беду: почему следует быть осмотрительными

Наши предки наделяли вышиванку особым сакральным смыслом и считали, что каждый орнамент и цвет нитей несут определенную энергетику и символику. В узорах мастерицы закодировали свои молитвы, переживания, мечты и пожелания благополучия для семьи.

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Так, одним из древнейших и самых мощных символов украинской вышивки является сварга, ее изображение имеет важное значение, ведь неправильное выполнение этого знака, по народным верованиям, могло изменить его смысл и навлечь беду. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Древний символ сварги и его значение в славянской традиции

Сварга – один из древнейших символов славянской культуры, который олицетворяет движение, жизненную силу и непрерывность развития. В народных верованиях этот знак связывали с благополучием семьи, счастьем, продолжением рода, здоровьем, долголетием и защитой домашнего очага.

Особое значение имеет направление элементов символа. Сварга с закругленными лучами, направленными вправо по часовой стрелке, символизирует восход солнца, созидание, рост и положительные изменения. Зато левосторонняя сварга, которая вращается против часовой стрелки, ассоциируется с заходом солнца, завершением определенных процессов и трансформацией.

В традиционной орнаментике также часто встречается так называемая полная сварга – сочетание правостороннего и левостороннего символов в одном знаке. Такой орнамент считался олицетворением гармонии и равновесия между двумя взаимодополняющими силами, поддерживающими порядок и баланс в мире.

Негативный опыт с вышитой сваргой

О негативном опыте, связанном с неправильно вышитой сваргой, рассказала мастерица с Франковщины Антонина Вальчун. По ее словам, много лет назад при создании рубашки для собственного ребенка она ошибочно вышила орнамент в зеркальном отражении, то есть элементы символа были искаженными.

Антонина добавила, что каждый раз, когда ребенок надевал эту вещь, случались какие-то неприятные события – болезни или травмы. Позже другая вышивальщица указала на ошибку в орнаменте, отметив, что именно неправильное расположение символа могло повлиять на проблемы.

"Она ткнула пальцем на перекрученную сваргу и сказала, что это к беде. Посоветовала сжечь эту вышиванку. Мы так и сделали. С тех пор я больше никогда не вышиваю этот знак. Понимаю, что символы не виноваты. Но все же не каждому разрешено с ними работать", – объяснила Антонина Вальчун.

После того случая мастерица отказалась от использования сварги в орнаментах и начала заменять ее различными вариациями креста. Она убеждена, что этот символ имеет мощную защитную силу и выполняет роль своеобразного щита.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее блогер София Безверхая, которую называют "амбассадоркой украинской культуры", рассказала о реальной стоимости традиционного украинского наряда и украшений ручной работы. По ее словам, вышитая сорочка и кораллы могут стоить десятки тысяч гривен и фактически приравниваются к дорогостоящим активам.

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