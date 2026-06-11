Эти пять растений притягивают беды в дом: их боялись наши предки

В народных поверьях некоторые растения считались нежелательными возле дома потому что они, якобы, могут притягивать ссоры, грусть или одиночество. Именно поэтому наши предки внимательно относились к выбору цветов и растений, которые высаживали рядом с домом.

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OBOZ.UA собрал перечень цветов, которые в разных регионах связывали с невзгодами. О пяти растениях, которых остерегались предки, читайте далее.

Плющ

Одним из таких растений считался плющ. По народным приметам, его не рекомендовали сажать возле жилья, поскольку существовало поверье, что он может "выгонять" мужчин из дома и приносить женщинам одиночество. Из-за этого растение даже называли "мужекогоном".

Мак

Особое место в верованиях занимал и мак. Несмотря на то, что его использовали в обрядах для защиты от злых сил, высаживать цветок непосредственно возле дома не советовали. Считалось, что большое количество маков рядом с домом может быть связано с грустью, тревогами и беспокойством в семье.

Также в народе верили, что мак имеет связь с миром снов и способен влиять на эмоциональное состояние людей. Именно поэтому его чаще сеяли на огородах или в полях.

Лилии

Среди растений, которых остерегались у входа в дом, называли и лилии. В некоторых народных поверьях эти цветы ассоциировались с грустью и трауром, поэтому их не советовали высаживать вблизи жилья.

Желтые розы

Желтые розы также попали в перечень нежелательных растений. В народных верованиях желтый цвет часто связывали с разлукой и изменой. Поэтому существовало мнение, что такие цветы возле дома могут стать причиной семейных ссор.

Каллы

Еще одним растением, которое не рекомендовали высаживать рядом с домом, были каллы. Во многих странах эти цветы ассоциируются с похоронными церемониями. Именно из-за такой символики возникла примета, что каллы могут приносить грусть в семью, если растут возле жилья.

Напомним, розы могут каждый год становиться еще пышнее, если правильно выбрать время посадки, место и почву. По словам специалистов, лучший период для посадки зависит от типа саженца.

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