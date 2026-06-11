Будут цвести годами: как правильно посадить розы

Розы могут каждый год становиться еще пышнее, если правильно выбрать время посадки, место и почву. По словам специалистов, лучший период для посадки зависит от типа саженца.

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Садоводческие эксперты Тайлер Фрэнсис, ведущий фермер и соучредитель April & Ashley, и Фейт Каллан, менеджер сада и ландшафта в Goodstone Inn & Restaurant, объяснили, как сажать розы, чтобы они быстро укоренились и хорошо развивались. Если соблюсти несколько базовых правил, кусты быстрее адаптируются после посадки и смогут долго радовать обильным цветением.

Как посадить розы с открытой корневой системой

Перед посадкой такие саженцы нужно достать из упаковки и замочить корни в ведре с водой минимум на два часа. Важно, чтобы корневая система была полностью погружена в воду. Это поможет растению восстановить запас влаги и лучше подготовиться к посадке.

Место для роз стоит выбирать солнечное, с хорошо дренированной почвой. Растение должно получать не менее шести часов прямого солнца в день. Небольшая тень не повредит, если роза освещается солнцем утром и в первой половине дня.

Перед посадкой участок нужно очистить от сорняков, камней и растительных остатков. Яму выкапывают примерно вдвое больше корней саженца. После этого розу ставят в яму и засыпают смесью из половины садовой земли и половины питательного грунта с органикой.

Когда яма засыпана, землю надо легко уплотнить руками или ногой, чтобы саженец хорошо держался на месте. Затем розу обильно поливают – вода должна равномерно увлажнить почву вокруг корней. Это также помогает убрать воздушные полости в земле.

В завершение вокруг основания розы можно положить слой мульчи толщиной примерно 2,5– 5 см. Мульча поможет дольше удерживать влагу в почве и защитит корни от перепадов температуры.

Как посадить розу из контейнера

Розы в горшках сажать проще, ведь их не нужно предварительно замачивать. Для них также выбирают солнечное место с рыхлой, плодородной и хорошо дренированной почвой.

Сначала нужно подготовить участок: убрать сорняки, камни и выкопать яму примерно вдвое больше корневого кома растения. Фейт Каллан советует добавить в почву костную муку или другое удобрение с фосфором или кальцием, ведь эти элементы помогают корням развиваться.

После этого розу осторожно вынимают из контейнера, ставят в яму и засыпают смесью садовой земли и питательного грунта. Землю вокруг растения надо слегка уплотнить, а затем хорошо полить. После посадки также желательно добавить слой мульчи вокруг основания куста.

Как посадить розы в горшки

Розы можно выращивать не только в открытом грунте, но и в контейнерах. В этом случае особенно важно правильно выбрать горшок. Он должен быть достаточно большим и глубоким, а также обязательно иметь дренажные отверстия.

Горшок примерно на две трети заполняют смесью качественного грунта и компоста. Затем розу вынимают из старого контейнера и ставят в новый. Если речь идет о саженце с открытыми корнями, в центре горшка можно сделать небольшой холмик из земли и осторожно разложить по нему корни.

После этого горшок досыпают почвой, оставляя 2,5–5 см до края. Землю надо уплотнить, чтобы не оставалось воздушных полостей, а затем обильно полить растение.

Как ухаживать за розами после посадки

После посадки розам нужны солнце, вода и правильное питание. Все розы должны получать не менее 6–8 часов солнечного света ежедневно. Если растение растет в контейнере, горшок иногда можно переставлять, чтобы куст имел достаточно естественного освещения.

Полив должен быть щедрым, но без застоя воды. Розам обычно требуется около 2,5–5 см воды в неделю. Контейнерные растения могут нуждаться в более частом поливе, поскольку земля в горшках высыхает быстрее, чем в саду.

Для подкормки роз хорошо подходят медленнодействующие удобрения с высоким содержанием фосфора. Также можно использовать органические добавки: костную муку, рыбную эмульсию, люцерновую муку, морские водоросли или кофейную гущу.

Однако с розами с открытой корневой системой не стоит спешить с удобрениями сразу после посадки. Сперва лучше помочь корням укорениться, а уже потом переходить к активной подкормке.

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