Какие растения следует обрезать в июне: они будут лучше цвести

Июнь – активный месяц для садоводов. Часть весенних растений уже завершает цветение, другие начинают вытягиваться или терять декоративность. Обрезка в это время помогает поддержать здоровье кустов, сделать их более компактными и опрятными.

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По словам мастера-садовника и представительницы American Meadows Табар Гиффорд и менеджера по многолетникам Plants Unlimited Ханны Гауленд, правильная обрезка в начале лета помогает растениям восстановить силы, нарастить свежую зелень и в некоторых случаях снова зацвести. В то же время важно не обрезать все подряд.

Кошачья мята

Кошачья мята в июне часто уже имеет немного уставший вид после первой волны цветения. Побеги могут разлечься, а сам куст – терять плотность и опрятную форму. Табар Гиффорд объясняет, что легкая обрезка в середине лета помогает омолодить растение, стимулирует появление более густой свежей листвы и часто запускает вторую волну цветения позже в сезоне.

В целом кошачья мята неприхотлива, но обрезать ее осенью во время периода покоя не стоит. Лучше сделать это именно после первого цветения, когда растение еще имеет достаточно сил для восстановления.

Шалфей

Многолетний шалфей у многих сортов завершает первый цикл цветения именно в июне. Поэтому этот месяц хорошо подходит для обрезки отцветших побегов.

Гиффорд советует укоротить растение примерно на треть. Это поможет стимулировать появление новых листьев, а также может дать еще одну сильную волну цветения летом.

Медлить с обрезкой не стоит. Если оставить отцветшие соцветия надолго, растение начнет тратить силы на формирование семян, а не на повторное цветение.

Тысячелистник

Первые цветы тысячелистника часто отцветают именно в июне. Если вовремя убрать увядшие соцветия, растение дольше будет оставаться опрятным и может продолжить цветение.

Гиффорд отмечает, что удаление отцветших цветов стимулирует дополнительное цветение и помогает сохранить компактную форму куста в течение лета. Впрочем, сильно обрезать тысячелистник в конце сезона не стоит. В это время растение уже готовится к периоду покоя, поэтому лучше ограничиться уходом после первой волны цветения.

Клематис

Клематисы обрезают в зависимости от группы, к которой принадлежит конкретный сорт. В июне легкая обрезка полезна для клематисов второй группы обрезки.

Такая очистка помогает поддержать аккуратный рост и может стимулировать появление дополнительных цветов позже в сезоне. Речь идет не о радикальной срезке, а именно о легкой корректировке формы и удалении лишнего.

В то же время другие группы клематисов в июне лучше не трогать. Например, растения третьей группы обычно обрезают в конце зимы или в начале весны.

Лаванда

Лаванду в июне можно обрезать для поддержания красивой формы. Это помогает сохранить компактный, округлый куст и не дает растению быстро становиться деревянистым и редким.

Нельзя глубоко обрезать старые деревянистые стебли, на которых нет зеленой поросли. Лаванда плохо восстанавливается из старой древесины. Также нежелательно проводить сильную обрезку осенью.

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