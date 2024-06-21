Есть ли в украинском языке слово "вправе"? Ответ зависит от нюансов
О правах и обязанностях можно говорить бесконечно. Зная свои права можно защитить свои интересы. А чтобы защита прав происходила в грамматически и лексически правильном направлении, следует заранее разобраться с определенными языковыми нюансами.
Часто можно услышать фразу типа "я вправе это сделать". Языковеды рассказали, как правильно ее перевести на украинский язык.
Слова "вправі" с тем значением, что есть у русского наречия "вправе" в украинском языке нет.
Поэтому выражение "я вправі це зробити" совершенно неуместно.
Следует использовать варианты:
- мати право;
- могти.
К примеру:
Він має право зберігати мовчання та не свідчити проти себе.
Я вважаю, що можу так робити.
"Вправі" может употребляться только как дательный падеж существительного "вправа"
"Упражнение" может употребляться только как дающий падеж существительного "упражнение".
Например:
Петрик, виконуючи домашнє завдання, так зосередився на вправі з письма, що не чув, як його кличе мама.
У цій вправі є кілька варіантів пошуку рішення.
Варто зважити, що зайве навантаження у цій вправі може посилити біль в колінах.
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