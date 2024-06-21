Есть ли в украинском языке слово 'вправе'? Ответ зависит от нюансов

О правах и обязанностях можно говорить бесконечно. Зная свои права можно защитить свои интересы. А чтобы защита прав происходила в грамматически и лексически правильном направлении, следует заранее разобраться с определенными языковыми нюансами.

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Часто можно услышать фразу типа "я вправе это сделать". Языковеды рассказали, как правильно ее перевести на украинский язык.

Слова "вправі" с тем значением, что есть у русского наречия "вправе" в украинском языке нет.

Поэтому выражение "я вправі це зробити" совершенно неуместно.

Следует использовать варианты:

мати право;

могти.

К примеру:

Він має право зберігати мовчання та не свідчити проти себе.

Я вважаю, що можу так робити.

"Вправі" может употребляться только как дательный падеж существительного "вправа"

"Упражнение" может употребляться только как дающий падеж существительного "упражнение".

Например:

Петрик, виконуючи домашнє завдання, так зосередився на вправі з письма, що не чув, як його кличе мама.

У цій вправі є кілька варіантів пошуку рішення.

Варто зважити, що зайве навантаження у цій вправі може посилити біль в колінах.

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