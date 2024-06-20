Как написать резюме на украинском правильно: самые распространенные ошибки

Резюме должно быть вашей визитной карточкой, которая будет производить положительное впечатление на потенциального работодателя. Однако речь не только о структуре и основных разделах. Ни один перечень высокопрофессиональных качеств не будет иметь особого значения, если в резюме вы допускаете орфографические или лексические ошибки.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, как избежать распространенных языковых недостатков. Некоторые нюансы могут негативно повлиять на потенциального работодателя, что по ошибке воспримет вас как неграмотного кандидата на вакансию.

Раздел об образовании

Прежде всего, следует запомнить, что "освіту ви не отримували, а здобували".

Кальковые "вуз" или "внз" следует заменить на "виш" или "ЗВО" – заклад вищої освіти.

Правильно писать не "учбовий заклад", а навчальний заклад.

Для закрепления знаний запомните следующее предложение: "я здобувала освіту у юридичному ЗВО, що є престижним навчальним закладом".

Раздел о работе

Чтобы подчеркнуть свои лучшие профессиональные качества и личные черты, вспомните способы образования степеней сравнения прилагательных. Самая высокая степень образуется с помощью префиксов "най-" или слов "найбільш", "найменш", а слова "самый" в украинском языке нет.

Не "самий кращий працюючий", а найкращий працівник.

Загалом слово "робітник" краще замінити на "працівник".

Раздел об опыте

В различных мероприятиях, переговорах, конференциях вы не "приймали", а "брали участь".

Словосочетание "займати посаду" следует заменить на "обіймати посаду", однако некоторые языковеды отмечают, что правильны оба варианта, главное – не "обнімати".

К примеру:

Аспірант обіймав посаду заступника директора з навчально-виховної роботи.

Я брала участь у науковій дискусії на тему глобального потепління.

Избавляемся от суржика

Теперь о самом худшем – о суржике. Важно заменить популярные в бытовой речи кальковые фразы на правильные соответствия:

не "написати заявлєніє на увольненіє", а написати заяву на звільнення;

не "просити добавати зарплату", а просити збільшити зарплату;

не "справлятися з обов'язками", а виконувати обов'язки;

не "фахівець по", а фахівець з;

не "внештатна посада", а позаштатна посада;

не "собєсєдування", а співбесіда;

не "вільна вакансія", а вакансія.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как показать воспитанность в беседе и какие правила языкового этикета.

Подписывайтесь на каналы OBOZ .UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.