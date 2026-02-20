Если есть отсрочка, но 'Резерв+' показывает розыск: юристы объяснили, как действовать

Иногда бывают случаи, если военнообязанный имеет отсрочку от мобилизации, а в приложении "Резерв+" висит статус "В розыске". Обычно это последствия технической ошибки или манипуляций ТЦК СП.

Исправить это можно тремя путями. Об этом рассказали на портале"Юристы.UA".

Как сняться с розыска, если есть отсрочка

К юристам с такой ситуацией обратился одессит по имени Артем. Мужчина сообщил, что имеет оформленную через ЦНАП отсрочку из-за ухода за близким лицом, которая отображается в приложении "Резерв+" и в реестре "Оберіг". Однако его внесли в розыск из-за "отказа проходить ВВК", хотя, по словам мужчины, он не получал ни одной повестки.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что существует несколько путей решения такой ситуации. Первый вариант — оплатить штраф в размере 8500 грн .

В то же время второй вариант связан с тем, что работники ТЦК не оформляли в отношении мужчины ни протоколов, ни постановлений о нарушении правил воинского учета. Поэтому законных оснований для внесения данных о "штрафах" в реестр может не быть.

"Итак, в этом варианте необходимо подать заявление в ТЦК с просьбой удалить данные из Реестра о нарушении Вами правил ВО и отзыва обращения из НПУ. В случае, когда ТЦК откажет в решении вопроса о снятии с розыска, надо обратиться в административный суд с исковым заявлением и обязать ТЦК удалить данные о нарушении правил ВО из Реестра. По состоянию на сейчас уже есть положительная судебная практика по таким делам", — говорится в сообщении Айвазяна.

А третий вариант предусматривает обращение в ТЦК с заявлением. В случае отказа, вместо суда можно обратиться в вышестоящие инстанции: Генштаб ВСУ или Минобороны. Иногда такой путь дает результат не хуже судебного, и занимает меньше времени.

Другие варианты

Однако другой юрист, Владислав Дерий, отметил, что в указанный ситуации розыск является незаконным, а дело следует закрыть из-за истечения сроков давности. Согласно статье 38 КУоАП, это три месяца со дня выявления нарушения, но не позднее года с момента его совершения.

Юрист посоветовал одесситу сначала обжаловать розыск в досудебном порядке, обратившись в ТЦК, а при необходимостиподать иск в суд.

"Вы уже сейчас можете лично или "Укрпочтой" заказным письмом обратиться в ТЦК с заявлением о закрытии дела и отмене розыска, ведь прошли сроки привлечения к админответственности!" — объяснил Дерий, и напомнил, что статья 247 КУоАП определяет основания для закрытия производства: отсутствие события или состава админправонарушения, а также истечение установленных законом сроков привлечения к ответственности.

