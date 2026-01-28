Кого не могут мобилизовать в феврале: названы категории

В Украине назвали категории граждан, которых не могут мобилизовать в феврале 2026 года. Закон о мобилизационной подготовке предусматривает ряд социальных, возрастных и медицинских оснований для отсрочки или полного освобождения от службы.

С 1 февраля процесс подтверждения таких прав станет значительно проще и доступнее через электронную систему "Резерв+". Все детали - рассказывает OBOZ.UA.

Автоматически не подлежат мобилизации мужчины старше 60 лет и моложе 25 лет.

Кроме возраста, значительную роль играет состояние здоровья: граждане с медицинскими противопоказаниями могут быть полностью освобождены от службы, но для этого нужно пройти осмотр в военно-врачебной комиссии (ВВК) или получить заключение медицинской экспертной комиссии, даже если речь идет об инвалидности I, II или III группы.

С 2026 года этот процесс значительно упростили – документы можно подавать онлайн, а статус автоматически будет продолжаться через систему "Резерв+".

К категориям, не подлежащих мобилизации по социальным причинам, относятся родители трех и более несовершеннолетних детей, лица, ухаживающие за нетрудоспособными родственниками или детьми с инвалидностью, а также родственники погибших или пропавших без вести военных. Для подтверждения этих оснований нужно предоставить соответствующие документы, например, свидетельства о рождении детей или справки об инвалидности.

В список лиц, которые могут получить отсрочку, также входят студенты дневной формы обучения, педагогические работники и другие специалисты образовательной сферы, а также сотрудники критически важных отраслей, обеспечивающих функционирование страны во время военного положения.

Для последней категории необходимо иметь официальное подтверждение от работодателя. В 2026 году минимальная заработная плата для получения брони повышается до 21 617 гривен.

Таким образом, новый порядок не меняет перечень категорий граждан, которые юридически освобождены от мобилизации, но значительно упрощает процедуры подтверждения этого статуса. Теперь не нужно стоять длинные очереди в территориальных центрах комплектования — все заявки можно подавать через онлайн-систему.

Как писал OBOZ.UA, в 2026 году мужчины, имеющие инвалидность, по-прежнему не будут подлежать мобилизации. Исключения возможны только в случае потери статуса инвалидности или добровольного поступления на военную службу.

