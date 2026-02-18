В Минобороны дали объяснения относительно условий службы мужчин в возрасте 60+: какие изменения введены

Добровольцы в возрасте от 60 лет смогут заключать годовые контракты на службу в Вооруженных Силах Украины и получать очередные воинские звания в сокращенные сроки. Также для контрактников закреплено право служить на выбранной должности не менее шести месяцев.

Министерство обороны уточнило, что мобилизация мужчин 60+ не происходит – служба возможна только по добровольному желанию и по медицинскому заключению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нововведения введены Указом президента №108/2026 и касаются добровольцев, которые признаны годными к военной службе по состоянию здоровья. Согласно документу, добровольцы от 60 лет могут подписать контракт на один год во время действия военного положения.

Для этого они должны подать соответствующие обращения и письма от командиров воинских частей в центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства или пребывания. Если доброволец заключает контракт как офицер, письмо командира согласовывается с Генеральным штабом ВСУ.

Относительно очередных воинских званий: ускоренное присвоение возможно для тех, кто служит в боевых частях, выполнял боевые или специальные задачи, или был переведен после ранений или болезни. Перечень боевых частей определяет Генеральный штаб ВСУ.

Звания присваиваются в сокращенные сроки: через 1 год для младшего и старшего сержантского состава (младший сержант, сержант, старшина 2-й и 1-й статьи) и младшего офицерского состава (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан); через 2 года – для старшего сержантского состава (мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант) и старшего офицерского состава (майор, подполковник, полковник). Для военных не боевых частей сроки выше, согласно Положению о прохождении военной службы.

Еще одно важное нововведение – гарантия службы на выбранной должности. Контрактник проходит службу на своей должности не менее шести месяцев. Перевод на другие должности или в другие части возможен только по желанию военного или после завершения этого срока.

Таким образом, новые правила позволяют добровольцам 60+ безопасно планировать службу, участвовать в боевых и специальных задачах и получать карьерный рост даже в зрелом возрасте.

Напомним, 11 февраля Рада поддержала законопроект № 13574, который предусматривает отсрочку на год для мужчин, отслуживших контракт "18 до 25 лет". Соответствующее решение поддержали 243 парламентария.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине назвали категории граждан, которых не могут мобилизовать в феврале 2026 года. Закон о мобилизационной подготовке предусматривает ряд социальных, возрастных и медицинских оснований для отсрочки или полного освобождения от службы.

