Ему навсегда будет 30: в боях на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб молодой воин Богдан Матийцив из Львовской области. Его жизнь оборвалась в боях на Покровском направлении фронта.

Защитнику навеки осталось 30 лет. О потере сообщил Боринский поселковый совет в Facebook.

"Проклятая война забрала еще одну жизнь. Боринский поселковый совет с грустью сообщает о потере еще одного Героя", – говорится в посте.

Что известно о Герое

Матийцив Богдан Ярославович родился 17 июня 1995 года, жил в селе Битля Самборского района.

В рядах ВСУ он имел звание младшего сержанта. Воин погиб 4 августа 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи города Мирноград Покровского района Донецкой области.

"Преданный военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно выполнял воинский долг. Разделяем с семьей боль утраты. Вечная память и вечная слава Герою", – отметили в громаде.

О встрече Героя и чин похорон землякам сообщат дополнительно.

Гибель защитников на Покровском направлении

19 июля на фронте в Покровском районе Донетчины погиб 20-летний воин Максим Нагорный из Луцка. Парень-сирота добровольцем присоединился к ВСУ в 18-летнем возрасте, однажды чуть не погиб под обстрелами и написал в блиндаже прощальное письмо, которое цитировал с трибуны президент Украины. Ныне близкие Героя отметили, что не могут достойно его похоронить, потому что для проведения ДНК-экспертизы недостаточно данных сестры.

26 июля возле Покровска погибла 20-летняя защитница Ангелина Мартынюк родом из Закарпатья. Она имела звание младшего сержанта. Несмотря на свой возраст, в рядах ВСУ уже командовала разведывательным отделением механизированного батальона.

28 июля в боях на Покровском направлении погиб 50-летний капитан полиции Руслан Дурач из Хмельницкой области. До полномасштабной войны он проходил службу в полиции охраны, был ответственным, честным и принципиальным офицером. В июле 2024-го добровольно присоединился к стрелковому батальону полиции особого назначения, чтобы защищать Украину в самых горячих точках фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июля на Львовщине провели в последний земной путь 33-летнего воина Владимира Леськива, который погиб на Северо-Слобожанском направлении фронта. Он служил в рядах штурмового полка "Скала". У него осталась дочь, родители и сестры.

