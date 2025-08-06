"Всегда был готов прийти на помощь": на Покровском направлении погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

В боях на Покровском направлении фронта погиб капитан полиции Руслан Дурач из Хмельницкой области. До полномасштабной войны он проходил службу в полиции охраны, где зарекомендовал себя как ответственный, честный и принципиальный офицер.

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Защитнику навеки осталось 50 лет. О потере сообщили полиция Хмельнитчины и его родные.

Что известно о Герое

Руслан Дурач родился в июле 1975 года в Ярмолинцах. После окончания местной школы учился в одном из каменец-подольских техникумов, где получил специальность механика-электрика.

После прохождения срочной военной службы мужчина работал в спецподразделении "Сокол", подразделении полиции охраны "Титан", впоследствии – в Главном управлении полиции Хмельнитчины. После прохождения обучения был заместителем командира третьего взвода. Уже во время полномасштабного вторжения служил на Волыни, проходил различные учения.

"Семья особо и не знала, куда его отправили, и что он был на востоке", – рассказала "Суспільне" дочь защитника Екатерина.

Она добавила, что отец любил заниматься спортом, следил за своим здоровьем: у него даже рутина начиналась с того, что он утром бегал, потом собирался и шел на работу. Среди недели любил ходить в зал. Еще со школы мужчина занимался боевыми искусствами, играл в футбол. От полиции почти каждый год ездил на соревнования по стрельбе или рукопашному бою, за что получал грамоты и медали.

А еще он интересовался различными культурами, много читал, саморазвивался, приобщал к этому и дочь.

"Характер у него был спокойный. Этим я влюбилась в него. Я точно была папиной дочкой. Мы проводили много времени вместе. Его предпочтения в музыке, фильмах немного передались мне... Чтобы не случилось, он всегда оставался позитивным. Постоянно говорил: "Все будет хорошо. Не переживай, все сложится". Был любителем смешных тостов и разных шуток", – рассказала Екатерина.

В июле 2024 года Руслан Дурач добровольно присоединился к стрелковому батальону полиции особого назначения, чтобы защищать Украину в самых горячих точках фронта.

Он погиб 28 июля 2025 года во время выполнения боевого задания на Покровском направлении в Донецкой области: в результате вражеского обстрела получил ранение, не совместимое с жизнью.

У Руслана Дурача осталась жена, дочь, мать. Простятся с ним в его родных Ярмолинцах.

"Склоняем головы в скорби. Светлая память защитнику. Вечная дань уважения Герою", – отметили в полиции Хмельнитчины.

Гибель Героев на Покровском направлении

19 июля на фронте в Покровском районе Донетчины оборвалась жизнь 20-летнего воина Максима Нагорного из Луцка Волынской области. Парень-сирота добровольцем присоединился к ВСУ, однажды чуть не погиб под обстрелами и написал в блиндаже прощальное письмо, которое цитировал с трибуны президент Украины.

На днях в Тернополе подтвердили гибель на войне 43-летнего бойца 68-й ОМБр Виталия Томчука. Известно, что жизнь Героя, который больше года считался без вести пропавшим, оборвалась в июне 2024-го на Покровском направлении фронта.

А 26 июля возле Покровска погибла 20-летняя защитница Ангелина Мартынюк из Закарпатья. Она была младшим сержантом, главным сержантом-командиром разведывательного отделения разведывательного взвода механизированного батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июня на войне оборвалась жизнь 28-летнего воина ВМС ВСУ Виталия Кошелюка из Хмельницкой области. Во время военной службы защитник был награжден знаком отличия президента Украины "Крест боевых заслуг".

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