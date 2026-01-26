В России провалился проект аналога Starlink: почему "обнулились" возможности космической "сверхдержавы" и что будет дальше

На днях стало известно о провале проекта российского аналога Starlink, ответственность за реализацию которого на себя взяла компания "Бюро 1440". Она не смогла в течение года произвести первые 16 низкоорбитальных спутников широкополосного доступа в интернет, которые и должны были стать первой рабочей партией на орбите.

Почему так получилось и что за баталия скоро развернется в России –читайте в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Хроника "катастрофы"

Такой результат не удивил. В апреле прошлого года в статье "В России "серьезно озаботились" аналогом Starlink: кому поручен проект и насколько реально переплюнуть детище Маска" я отметил ряд факторов, согласно которым современная российская космическая отрасль никак не сможет потянуть настолько амбициозный и высокотехнологичный проект, как Starlink.

Согласно российским планам компания "Бюро 1440" (бывший "Мегафон 1440") должна была к 2030 году запустить в космос 292 космических аппарата и 91 на замену тем, которые отслужили свой срок. Стоимость проекта оценивали в 445 миллиардов рублей или почти 5 млрд долларов по неустойчивому курсу.

Но уже в июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сделал не амбициозное, а как по мне граничащие с шизоидной нелепостью заявление о том, что к 2035 году на орбите в рамках проекта "Rassvet", будут развернуты более 900 низкоорбитальных спутников, предназначенных для обеспечения широкополосного доступа в интернет.

На момент, когда делалось это заявление, в истории с проектом "Rassvet" уже ощущалась некая профанация. Тем более что "Бюро 1440" в 2023 году осуществило запуски первых шести тестовых спутников "Rassvet", которые обеспечивали скорость передачи данных до 12 Мбит/с с задержкой до 41 миллисекунды. Но нюанс этих спутников заключается в том, что собраны они были преимущественно из западных комплектующих, поставки которых из-за санкций сейчас для РФ закрыт.

То есть, с 2023 года Россия не смогла собрать 16 спутников для осуществления хотя бы первого, пилотного пуска?

Ничего удивительного, особенно с учетом того, что это не первый провальный российский космический проект – конкурент Starlink.

Провал "Сферы"

Когда главой "Роскосмоса" был большой любитель батутов Дмитрий Рогозин, он весьма активно популяризировал проект глобальной спутниковой системы "Сфера". Этот проект представлял собой размещение на околоземной орбите группы из 638 спутников, из которых 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съёмки Земли.

На первый взгляд звучит весьма неплохо, но сразу было понятно не только то, что этот проект технически и технологически Россия не сможет реализовать, но и то, что это была очередная "Потемкинская деревня" для распила бюджетных средств. И первым признаком было то, что "Сфера" оценивалась в 2021 году в астрономические 1,5 трлн рублей или по курсу того времени - 60 миллиардов долларов.

Проект "Роскосмоса" был даже дороже бюджета SpaceX на запуск 12 тысяч спутников Starlink в 10 млрд долларов.

Повторюсь, запуск 12 тысяч спутников Starlink за $10 млрд и проект "Сфера" из 638 спутников за $60 млрд. По всей видимости Дмитрий Рогозин таким образом хотел себе заработать на пенсию.

С другой стороны, проект "Rassvet" хоть и дешевле "Сферы" в 12 раз, но при этом он всего в два раза дешевле Starlink, что также явно намекает на коррупционную составляющую более бюджетной профанации от "Бюро 1440".

Но куда интереснее с "Rassvet" и "Сферой" то, что их история, по всей видимости, не окончена, поскольку она не про технологический прорыв, а про борьбу за корыто.

Коррупционная баталия за космос

В истории российских аналогов Starlink интересно то, что каждый из них имеет своего влиятельного лоббиста. В частности, для "Сферы" лоббистом выступал вице-премьер Денис Мантуров и продвигался проект через "Роскосмос" не просто так, а благодаря тесной связи Мантурова с распилами в космической сфере через бывшего "космонавта" Дмитрия Рогозина.

В свою очередь проект от "Бюро 1440" лоббирует Максут Шадаев, министр цифрового развития, и "Ростелеком".

И вот более дешевый "Rassvet" провалился на старте. Это явно может простимулировать "Сферу" с явным посылом – да, дорого, да, 1,5 триллиона рублей, но, мол, цена обоснована и это реально реализовать только за такие деньги в нынешних, непростых условиях.

То есть, провал запуска пилотной партии "Rassvet" лишь разогреет коррупционную конкуренцию проектов, которые так никогда и не будут реализованы. Но нам выгодно, чтобы бюджетные средства РФ рассредоточивались как можно по большему количеству направлений, а не концентрировались исключительно на войне.

В некотором смысле болеем за обе стороны назревающей битвы пауков в банке – на фоне демонстрации абсолютной технологической немощи так называемой космической "сверхдержавы".

Кстати, на сегодняшний день на орбите Земли находятся 9 500 спутников Starlink, а федеральная комиссия США (FCC) одобрила расширение сети до 15 000 спутников – с потенциальным рассмотрением увеличения группировки в будущем.