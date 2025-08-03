Написал в блиндаже прощальное письмо, которое цитировал президент: на фронте погиб воин-сирота Максим Нагорный из Луцка. Фото

В боях на Покровском направлении фронта оборвалась жизнь 20-летнего воина Максима Нагорного из Луцка Волынской области. Он добровольцем присоединился к ВСУ, однажды едва не погиб под обстрелами и написал в блиндаже прощальное письмо, которое цитировал с трибуны президент Украины.

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Сейчас родные Героя не могут должным образом его похоронить из-за того, что для проведения ДНК-экспертизы недостаточно данных сестры. О потере они сообщили в Facebook.

В 18-ть стал в ряды ВСУ

Известно, что Максим Нагорный был студентом Волынского профессионального колледжа Национального университета пищевых технологий. В 18 лет парень пошел добровольцем в ряды ВСУ. Он был контрактником.

"Парень сирота, и все детство провел в интернатах. Сейчас он снимает квартиру на те сбережения, что заработал в окопах", – в мае писала о воине журналистка Волынской службы новостей Полина Сичевская.

Она рассказала, что весной молодой боец чуть не погиб под обстрелами и тогда он написал в блиндаже прощальное письмо, которое цитировал с трибуны президент Украины.

Молодой лучанин погиб 19 июля 2025 года в районе Покровска.

"Еще несколько месяцев назад брала у Максима Нагорного интервью, а уже сегодня читаю о его смерти на фронте. И о том, как сестра и жена не могут доказать то, что они опознали тело", – добавила журналистка.

Героя не могут достойно похоронить

Известно, что после гибели тело Максима доставили в морг города Каменка. К сожалению, оно было уже в ужасном состоянии, потому что погибший Герой пролежал на жаре десять дней.

"На опознание ездили его родная сестра и гражданская жена, с которой он жил полтора года. Опознали фотографию руки с татуировкой и личные вещи (браслеты и цепочку). Сестра сдала анализ ДНК, дальше начались чудеса. Там на месте сказали, что ДНК сестры мало, надо родственника мужской линии, иначе тело вернут не раньше, чем через полгода", – рассказала сестра воина Светлана Нагорная.

Однако погибший Максим Нагорный является сиротой, и, по словам сестры, никаких живых родственников-мужчин у него нет. По словам девушек, после опознания тела они вернулись в Луцк, где им сказали "писать заявления " – то ли в полиции, то ли в ТЦК "по месту пребывания".

"Они в отчаянии, не знают как вернуть на Родину тело их родного человека и похоронить. Ситуация просто ужасная и возмутительная", – говорится в посте.

Родные погибшего защитника обратились в редакцию Волынской службы новостей с просьбой придать огласке истории, чтобы ускорить возвращение тела погибшего воина домой.

Что предшествовало

На Волыни 3 июля умер военнослужащий ВСУ Юрий Глусь, который 2,5 месяца боролся за жизнь после полученных на фронте тяжелых ранений. Защитника похоронили 6 июля на Аллее Героев Федоровского кладбища возле города Владимир.

В Локачинском поселковом совете подтвердили гибель на фронте воина Владимира Сотникова, который десять месяцев считался пропавшим без вести. Известно, что жизнь Героя оборвалась 21 мая 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне с российскими оккупантами в день рождения погиб старший лейтенант полиции Александр Пантюхов из Покровска. Свой последний бой воин стрелкового батальона особого назначения принял 1 августа – именно в этот день ему исполнилось 23 года.

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