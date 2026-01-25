Налипание мокрого снега и гололедица: какой будет погода в Украине 25 января. Карта

В Украине в последний день недели, 25 января, погода будет облачной с осадками. На дорогах местами образуется гололедица.

По всей стране объявлен І (желтый) уровень опасности. Соответствующий прогноз сделали синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз по Украине на воскресенье

Ночью на Прикарпатье, а днем в центральных областях ожидаются умеренные снегопады. Незначительный снег пройдет во всех остальных регионах (на юге и западе – с дождем).

Днем в западных, Одесской, Николаевской областях (на Закарпатье также ночью) – гололед, налипание мокрого снега.

Ветер будет преимущественно юго-восточным, достигнет скорости в 5-10 метров в секунду.

Температура:

на северо-востоке и востоке ночью -12...-17, днем -7...-12;

на юге и западе ночью -3...-8, днем от -4 мороза до +1 тепла (на Закарпатье, Одесской области и в Крыму ночью около 0, днем +1...+6);

на остальной территории в среднем ночью -8...-13, днем -4...-9 градусов.

