Налипание мокрого снега и гололедица: какой будет погода в Украине 25 января. Карта
В Украине в последний день недели, 25 января, погода будет облачной с осадками. На дорогах местами образуется гололедица.
По всей стране объявлен І (желтый) уровень опасности. Соответствующий прогноз сделали синоптики Украинского гидрометеорологического центра.
Прогноз по Украине на воскресенье
Ночью на Прикарпатье, а днем в центральных областях ожидаются умеренные снегопады. Незначительный снег пройдет во всех остальных регионах (на юге и западе – с дождем).
Днем в западных, Одесской, Николаевской областях (на Закарпатье также ночью) – гололед, налипание мокрого снега.
Ветер будет преимущественно юго-восточным, достигнет скорости в 5-10 метров в секунду.
Температура:
- на северо-востоке и востоке ночью -12...-17, днем -7...-12;
- на юге и западе ночью -3...-8, днем от -4 мороза до +1 тепла (на Закарпатье, Одесской области и в Крыму ночью около 0, днем +1...+6);
- на остальной территории в среднем ночью -8...-13, днем -4...-9 градусов.
Как ранее писал OBOZ.UA:
– В Киевской области в воскресенье, 25 января, пройдет небольшой снег, из-за гололедицы будет скользко. Температура воздуха в регионе максимально опустится до -9 градусов.
– Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4 градуса выше климатической нормы.
