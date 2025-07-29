Без отца осталась дочь: во время выполнения боевого задания погиб защитник со Львовщины. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин штурмового полка "Скала" Владимир Леськив из Львовской области. Свой последний бой солдат принял на Северо-Слобожанском направлении.

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Защитнику теперь навеки 33 года, без отца осталась его дочь. О потере сообщил Бориславский городской совет.

Что известно о Герое

Леськив Владимир Михайлович родился 27 января 1992 года в Бориславе. Учился в школе №7, а после девятого класса – в Дрогобычском колледже статистики. В дальнейшем парень поступил во Львовскую политехнику и, не завершив обучение, пошел служить в армию.

Он работал в охране в ПАО "Укрнафта", а также на бориславском предприятии "Боровик".

28 августа 2024 года мужчина встал на защиту Украины, присоединившись к Силам обороны. Он служил в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

Погиб воин 21 июля 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новая Сечь Сумской области. Кроме дочери, у него также остались родители и четыре сестры.

"Склоняем головы перед подвигом Защитника, верного сына Украины, который отдал свою жизнь за свободу, независимость и будущее нашего государства. Искренние соболезнования родным, близким и друзьям. Пусть Господь даст вам силы пережить боль утраты", – говорится в сообщении горсовета.

В понедельник, 28 июля, Бориславская громада встретила возвращение Героя домой на щите. Во время короткой траурной службы внезапно начался дождь – присутствующим казалось, даже небо не сдержало слез... Чин похорон состоится 29 июля, похоронят воина на Аллее Героев в селе Попели.

Что предшествовало

Во Львове 25 июля похоронили 12 военнопленных, погибших во время падения самолета Ил-76 над Белгородской областью России 24 января 2024 года. Все они – бойцы 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила. Среди них были ветераны АТО, добровольцы и мобилизованные, некоторые вернулись из-за границы после начала полномасштабной войны, чтобы присоединиться к войску и защищать свою страну.

Выполняя боевое задание, воины попали в российский плен и не вернулись оттуда живыми. Самому младшему из них было 26 лет, самому старшему – 56. Государство-террорист РФ вернула тела только в ноябре 2024-го. После проведения ДНК-экспертиз украинских Героев достойно провели в последний земной путь.

Как сообщал OBOZ.UA, во время службы в родной Сумской области остановилось сердце 42-летнего командира артразведки сержанта Александра Кандыбы из 27-й реактивной артиллерийской бригады им. кошевого атамана Петра Калнышевского. Он защищал Украину еще до начала полномасштабного вторжения РФ: трехлетний контракт с ВСУ подписал в 2015-м.

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