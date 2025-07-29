'Молодая, нежная, сильная': возле Покровска погибла 20-летняя защитница из Закарпатья. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в борьбе за независимость. На фронте погибла защитница из Закарпатья Ангелина Мартынюк.

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Печальную весть сообщили на Facebook-странице "Раховский городской совет" 29 июля. Военной навсегда останется 20 лет.

Детали

"С глубокой скорбью сообщаем, что в боях за независимость и свободу Украины погибла жительница Раховской территориальной общины – 20-летняя военнослужащая-контрактница Ангелина Мартынюк, 08.06.2005 г. р. Молодая, нежная, сильная. Она могла любить, мечтать, жить, но выбрала путь служения. И пошла на войну с верой, что защитит..." – говорится в сообщении.

Известно, что павшая защитница была младшим сержантом, главным сержантом-командиром разведывательного отделения разведывательного взвода механизированного батальона.

Свой последний бой девушка приняла 26 июля 2025 года на позиции вблизи н. п. Покровск Донецкой области. В Раховском городском совете выразили искренние соболезнования родным и близким Ангелины Мартынюк.

"Там, где свистят пули, – она держалась. Там, где боль, – она не сломалась. Там, где была смерть, – она осталась светом...", – указано в сообщении.

Информацию о встрече Героини и чин захоронения сообщат позже.

Что предшествовало

В боях за Украину, погиб 22-летний воин Максим Свистунов из Одесской области. Мужчина служил в должности стрелка-зенитчика второго зенитного ракетного отделения ракетно-артиллерийского дивизиона. Жизнь Героя оборвалась вблизи населенного пункта Моначиновка на Харьковщине.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Евгений Баглай. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 июля.

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