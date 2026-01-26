Предателем оказался военный: СБУ задержала информатора РФ, который сливал локации ПВО возле украинских аэродромов. Фото

СБУ задержала военного, который сливал врагу данные об украинских системах ПВО и боевых позициях авиации. Информатор действовал на Николаевщине и работал на российские спецслужбы, предоставляя разведданные об аэродромах и подразделениях противовоздушной обороны.

Сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и предотвратили возможные удары по объектам Сил обороны. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ задержала 21-летнего военнослужащего одного из подразделений ПВО, завербованного РФ.

В ходе расследования установлено, что он "сливал" врагу данные о системах ПВО вблизи оперативных аэродромов, направления вылета авиации и боевые позиции подразделений.

Фигурант фиксировал на камеру телефона монитор с секретным программным обеспечением во время воздушной тревоги и передавал эти данные российским спецслужбам. Они планировали нанести удары "в обход" радиолокационных станций и мобильных огневых групп.

Информатора задержали сразу после первого сеанса связи с врагом. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с РФ.

Установлено, что он попал в поле зрения спецслужб из-за прокремлевских комментариев в Telegram-каналах. Ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2 – несанкционированное распространение информации о ВСУ во время военного положения; и ч. 1 ст. 361-2 – несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом.

Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали российского агента, которая наводила вражескую баллистику на киевские ТЭЦ. Кроме того, злоумышленница еще и шпионила за Силами обороны. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

