Ему навсегда будет 23: в боях за Украину погиб командир разведвзвода с Днепропетровщины. Фото
В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Днепропетровской области Ярослав Евтушенко. Жизнь защитника оборвалась 24 июня 2025 на 23-м году.
Свой последний бой воин принял на Купянском направлении. Об этом сообщили на Facebook-странице Алексеевского сельского совета Днепропетровской области.
Ярослав Евтушенко погиб во время выполнения боевого задания в районе северо-восточной окраины населенного пункта Малая Шапковка Купянского района Харьковской области. В борьбе против российских оккупантов он проявил стойкость и мужество.
Мужчина служил в звании лейтенанта, занимал должность командира 3 разведывательного взвода специального назначения разведывательной роты специального назначения батальона специальной назначения воинской части 3029 Национальной гвардии Украины.
Прощание с Героем состоится 17 июля 2025 в 11:00. Жителей села, где воина проведут в последний путь, просят поддержать семью погибшего воина в трудный час.
Напомним, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Максим Иваненко. Сердце храброго украинского воина остановилось 9 июля.
Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб военный из Бучи Киевской области Эдуард Ковальский. Герой отдал жизнь за независимость и территориальную целостность Украины.
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