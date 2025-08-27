Ему навсегда будет 19: в боях с оккупантами в День Независимости погиб защитник со Львовщины. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин со Львовщины Владимир Дендура. Смертельные ранения он получил 24 августа, выполняя боевое задание в Донецкой области.

Видео дня

Герою было всего 19 лет. О потере сообщила Красненская поселковая территориальная громада.

Что известно о Герое

Старший солдат Владимир Дендура из села Задворье Красненской СТГ Золочевского района погиб 24 августа 2025 года в районе населенного пункта Ямполь Донецкой области.

"Молодой воин, полный любви к жизни и верности своей стране, до последнего вздоха стоял на защите родной земли. Выполняя боевое задание, он проявил несокрушимость, мужество и преданность военной присяге, но получил ранение, несовместимое с жизнью. Ему было всего 19 лет", – отметили в громаде.

По словам львовского волонтера Любови Наконечной, на войну Владимир ушел, как только отпраздновал свой 19-й день рождения.

"Володя Дендура из села Задвирья 2006 года рождения... Парень пошел воевать, как только ему исполнилось 19 лет, и тех 19 навеки уже отпечатается в истории кровопролития за нас с вами, за нашу страну... Парень не видел Божьего мира совсем, только недавно закончил школу... Когда узнаю вот такие новости, то единственное желание – чтобы все, кто причастен к той войне, каждую ночь срывались во сне, и видели над собой души наших детей, наших лучших сыновей... Не знаю, что можно сказать той семье, близким, потому что в такое горе невозможно ни поверить, ни принять... Только сил... Мы обязаны жить достойно, и понимать, не только видеть, а осознавать, какова цена нашей жизни здесь, сейчас, в городах! Какая драгоценная кровь проливается за нас и возможность дышать свободой... Вечная память, тебе, юный, но такой уже зрелый Володя... Век в долгу перед тобой", – написала она.

Дома Владимира ждали родители и сестра.

"Задвирье потеряло своего сына, громада – преданного земляка, а вся Украина – Героя. Мы склоняем головы в глубокой скорби вместе с семьей, друзьями и побратимами павшего воина. Вечная память и слава Герою Украины, который отдал свою молодую жизнь, чтобы жили мы! О дате, времени и месте встречи тела нашего Героя и чине захоронения будет сообщено дополнительно", – отметили в громаде.

Как рассказывал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб Герой из Житомирской области. Как и Владимир Дендура, последний свой бой Богдан Бадовский принял в День Независимости. Герою навсегда останется 26 лет.

А в Черкассах на днях попрощались с Героем Вадимом Слюсаренко. Боец служил оператором ударных беспилотных авиационных комплексов и погиб от вражеского FPV-дрона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!