Погиб от попадания дрона: в Черкассах попрощались с Героем Вадимом Слюсаренко. Фото

В Черкассах 26 августа состоялось прощание с защитником Украины Вадимом Слюсаренко. Боец служил оператором ударных беспилотных авиационных комплексов и погиб от вражеского FPV-дрона.

Видео дня

О потере сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook. Он отметил, что Слюсаренко навсегда останется в памяти горожан и собратьев как светлый и преданный человек.

Родился и вырос в Черкассах

Вадим родился и вырос в Черкассах, учился в местной школе №28. Еще с детства увлекался велосипедами, ремонтировал их и впоследствии открыл собственную мастерскую. Некоторое время работал за границей, в Чехии, но в 2021 году вернулся домой. После начала полномасштабной войны он без колебаний стал в ряды Вооруженных сил Украины.

Погиб от удара дрона

Слюсаренко проходил службу в подразделении операторов ударных беспилотных комплексов. Он погиб во время выполнения боевого задания вблизи Днепропетровской области в результате попадания российского FPV-дрона.

В городе его вспоминают как человека, который искренне любил жизнь, свою семью и Украину. Проститься с военным пришли родные, друзья и побратимы. Его имя останется в памяти черкасцев и защитников, рядом с которыми он воевал.

Священники вспомнили его жизненный путь

В Свято-Михайловском кафедральном гарнизонном соборе Черкасс сообщили, что город прощается с Защитником Украины Вадимом Слюсаренко. В заметке вспомнили его жизненный путь — от школьных лет и увлечения велосипедами, которое переросло в собственную мастерскую, до службы в подразделении операторов ударных беспилотных комплексов.

Священники и община подчеркнули, что Вадим был светлым и мужественным человеком, который искренне любил жизнь, семью и Украину. "Вечная память и слава Герою!" — отметили в соборе, выразив соболезнования родным и близким.

Герои войны в Украине

Напомним, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Александр Клибус. Сердце украинского воина остановилось 22 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российской оккупационной армии погиб защитник из Черниговской области Андрей Шевченко. Военнослужащий служил в рядах 12-й бригады специального назначения "Азов". Жизнь бойца оборвалась на 23-м году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!