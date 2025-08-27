Навеки 26: на Донетчине погиб Герой из Житомирской области. Фото

24 августа 2025 года, в день, когда вся страна отмечала День Независимости, оборвалась жизнь защитника Богдана Бадовского из Житомирской области. За свободу Украины он отдал самое ценное.

Об этом 26 августа сообщили на странице Барановского городского совета в Facebook. Богдану Бадовскому навеки останется 26 лет.

Герой погиб во время боевых действий вблизи Дылеевки Краматорского района Донецкой области.

Богдан был родом из села Зеремля, он служил стрелком-снайпером в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

"Ему было всего 26... В расцвете сил он отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины. Мы склоняем головы перед светлой памятью Героя и выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Герои не умирают. Они всегда будут в каждом благодарном сердце, в памяти близких и высечены на страницах истории", – сказано в сообщении горсовета.

О времени встречи и захоронения Богдана Бадовского там пообещали сообщить позже.

