Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Константин Суходольский. Фото

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из села Комаровка Киевской области Константин Суходольский. Жизнь мужественного украинского офицера оборвалась 12 января.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский глава Вадим Токарь.

Печальная весть

"12 января 2026 года, в Донецкой области, во время выполнения боевого задания, погиб житель Комаровки, лейтенант Константин Валерьевич Суходольский", – говорится в сообщении.

Защитник родился 24 октября 1994 года в Комаровке Киевской области. С 2015 года проходил срочную службу в рядах Национальной гвардии Украины.

В феврале 2022 года он стал на защиту территориальной целостности и независимости нашей страны. Лейтенант Константин Суходольский служил старшим офицером 1-й боевой группы 3-й группы специального назначения 1-го отдельного отряда специального назначения "Омега" Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины.

Герой с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждала родители и сестра", – добавил Токарь.

