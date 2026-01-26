На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Владимира Шептицкого. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный, житель Фастова Киевской области Владимир Шептицкий. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. Домой на щите возвращается Защитник, Воин, который долгое время считался пропавшим без вести и который погиб в бою, до последнего вздоха защищая родную землю, Владимир Шептицкий", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 7 марта 1991 года в городе Киев. Впоследствии вместе с семьей переехал в город Фастов Киевской области, где и проживал в дальнейшем. Окончил школу, а затем получил профессию повара. 28 мая 2016 года Владимир создал семью. Самой большой радостью для него и жены Марины стало рождение сына Артема, для которого отец всегда был и останется образцом настоящего мужчины.

В 2018 году Владимир прошел обучение по программе подготовки резервистов, готовя себя к защите страны. С началом полномасштабного вторжения РФ он не остался в стороне и добровольно стал на защиту Родины.

Он мужественно проходил через самые тяжелые испытания войны. В мае 2024 года, во время боев в Покровском районе (Гродовка и Очеретино), Владимир получил сложное осколочное ранение. Однако, проявив несокрушимую волю, он вернулся в строй, чтобы продолжить борьбу.

"В августе 2024 года, во время выполнения очередного боевого задания вблизи села Берестки Донецкой области, связь с ним оборвалась. Долгое время Владимир считался пропавшим без вести, а семья до последнего жила надеждой. 22 января 2026 года поступило официальное и болезненное известие, которое подтвердило гибель Героя. Владимир погиб, оставаясь верным присяге, своей семье и народу Украины. В глубокой скорби остались отец, жена Марина, сын Артем, сын Тимур, сестра Елена, тетя Светлана, тетя Наталья, братья, верные друзья и знакомые", – добавили в горсовете.

