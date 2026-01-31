Был верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Александр Миколенко. Фото

На Харьковщине во время обеспечения национальной безопасности и обороны Украины погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Александр Миколенко. Сердце храброго воина остановилось 25 января.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с нашим воином – солдатом Александром Миколенко (1978 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил кабельщиком-спайщиком, линейным наблюдателем отделения эксплуатационно-технического обслуживания базовых станций. К сожалению, воин погиб 25 января во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины вблизи населенного пункта Стецьковка Купянского района Харьковской области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из села Комаровка Киевской области Константин Суходольский. Жизнь мужественного украинского офицера оборвалась 12 января.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный, житель Фастова Киевской области Владимир Шептицкий. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и целостность Украины.

