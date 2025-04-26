'Единство мира': Зеленские выразили благодарность на прощании с Папой Римским. Фото

После прощания с Папой Римским Франциском президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поблагодарили католического лидера и помолились за него. Как отметила первая леди, на мессе на площади Святого Петра в Ватикане звучали "молитвы, укрепляющие и дающие надежду".

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Супруги поделились фотографиями с похорон в субботу, 26 апреля. Президент и первая леди лично присутствовали на траурной церемонии вместе с представителями других стран.

"Прощание с Папой Римским Франциском и особая месса на площади Святого Петра. Единство многих людей со всех частей света. Благодарность Папе Франциску. Молитвы, которые укрепляют и дают надежду.

Пусть Господь услышит сегодня каждое искреннее сердце!" – написала Зеленская, а президент сделал репост ее сообщения.

В Офисе президента отметили, что понтифик в своих молитвах всегда упоминал Украину и украинский народ, а также поддерживал процесс возвращения домой незаконно депортированных и перемещенных Россией украинских детей и освобождения пленных.

Франциск будет захоронен в базилике Санта Мария Маджоре – одной из четырех больших папских базилик в Риме.

Чтобы почтить его память, на площади Святого Петра собрались около 250 тысяч человек. Среди них были делегации из около 130 стран, в том числе представители королевских семей, более 60 лидеров государств и глав правительств со всех континентов.

Вместе с Зеленскими в Ватикан прибыли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министер экономики Юлия Свириденко.

В этот день Владимир Зеленский встретился с главой США Дональдом Трампом. Они поговорили внутри собора Святого Петра, сидя друг напротив друга.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Папа Римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет.

– Он оставил завещание, в котором заявил о жертвовании страданий, выпавших в последние годы его жизни, "за мир в мире и братство между народами". Религиозный лидер также дал распоряжение о его похоронах.

– О том, как выбирают следующего Папу, читайте в нашем материале по ссылке.

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