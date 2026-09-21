Украинцы, у которых есть Дія, могут оформить базовую выплату: какие правила

Украинские семьи с низкими доходами могут оформить базовую социальную помощь, которая позволяет объединить несколько отдельных видов государственной поддержки в одну выплату. Сделать это можно через Дію. При этом размер такой выплаты не является фиксированным: сумму рассчитывают индивидуально в зависимости от состава семьи и ее среднемесячного совокупного дохода. В 2026 году базовая величина для расчета составляет 4 500 грн.

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Об основных правилах выплаты говорится на портале Дія. Согласно обнародованной информации, программа предусматривает замену нескольких видов социальной помощи одной выплатой. Речь о:

помощи малообеспеченным семьям;

выплате на детей одиноких матерей или отцов;

помощи многодетным семьям;

временной помощи детям, родители которых не платят алименты или не могут их содержать.

Как оформить выплату

Обратиться можно онлайн через приложение Дія или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Для подачи заявления в электронной форме уполномоченный представитель семьи должен:

быть совершеннолетним;

иметь РНОКПП и документ, удостоверяющий личность, оформленный средствами Единого государственного демографического реестра.

Процедура предусматривает два этапа. Сначала семья подает заявление о намерении получить базовую социальную помощь. После этого система определяет ориентировочный размер выплаты. Если предложенная сумма устраивает семью, подается заявление о назначении выплаты.

При этом переход на новый вид помощи не является автоматическим после первого обращения. Если семья не соглашается с рассчитанной суммой и не подает заявление о назначении, ранее назначенные виды помощи не прекращаются.

Базовую социальную помощь назначают на 6 месяцев. В дальнейшем ее могут автоматически продлевать на время действия экспериментального проекта при условии соответствия установленным критериям.

Кому могут отказать в выплате

В то же время, следует помнить: наличие низкого дохода само по себе не гарантирует получение базовой соцпомощи. При назначении выплаты также проверяют имущественное положение семьи и занятость ее трудоспособных членов. Поэтому помощь могут не назначить, если:

члены семьи в течение 12 месяцев до обращения совершили операцию на сумму более 100 тыс. грн или приобрели на такую сумму определенное имущество либо транспорт, или купили иностранную валюту или драгоценные металлы;

или приобрели на такую сумму определенное имущество либо транспорт, или купили иностранную валюту или драгоценные металлы; на депозитных счетах членов семьи на начало соответствующего месяца находится более 100 тыс. грн или они владеют облигациями внутреннего государственного займа на сумму более 100 тыс. грн.

Также учитывается наличие дополнительного жилья и другого имущества, хотя для отдельных категорий предусмотрены исключения.

Отдельные требования действуют для трудоспособных членов семьи в возрасте от 18 до 60 лет. Они должны:

работать;

учиться;

заниматься предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью;

проходить военную службу;

быть зарегистрированными как безработные либо как ищущие работу.

При этом правила предусматривают исключения. В частности для людей, которые ухаживают за малолетними детьми или лицами, нуждающимися в уходе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2026 году неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в определённых чернобыльских зонах и отвечающим установленным условиям, предусмотрена ежемесячная доплата в 2 595 грн. Впрочем, одной современной прописки недостаточно – необходимо также подтвердить проживание или работу там в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года; иметь статус пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

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