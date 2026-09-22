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Россия атаковала Киев, есть последствия в двух районах: пострадали четыре человека. Фото и видео

Алексей Лютиков
Жизнь столицы
1 минута
156
Россия атаковала Киев, есть последствия в двух районах: пострадали четыре человека. Фото и видео
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Ночью 22 сентября российская оккупационная армия нанесла удары по Киеву. Последствия вражеской атаки зафиксированы в двух районах – Днепровском и Дарницком.

В результате обстрела повреждена многоэтажка и частный жилой дом. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Последствия террора

По информации городской администрации, в Днепровском районе обломки упали на пятиэтажное здание. В результате этого был поврежден первый этаж и возникло возгорание в подвальном помещении.

В Дарницком районе обломки рухнули на территории частного жилого дома. Всего от вражеской атаки по Киеву пострадали 4 человека.

Новость дополняется…

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