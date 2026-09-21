НАТО впервые опубликовало перечень требований по готовности гражданского населения к войне: что в него входит

НАТО впервые обнародовало перечень базовых требований, касающихся устойчивости государств к войне и другим масштабным угрозам. Документ охватывает семь ключевых направлений — от непрерывной работы правительства и энергетики до эвакуации населения, запасов воды и продовольствия, медицинской помощи, связи и транспорта.

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Об этом говорится в обнародованном НАТО документе "Базовые требования к устойчивости на 2026 год", датированном 15 сентября 2026 года. Альянс отмечает, что эти требования должны помочь государствам подготовиться к масштабным потрясениям, противостоять им, реагировать на них и быстро восстанавливаться, в частности в случае вооруженного или гибридного нападения.

Обновленные требования в значительной степени учитывают опыт Украины по поддержанию жизнедеятельности городов и критической инфраструктуры в условиях реальной полномасштабной войны, что отдельно обсуждалось директорами по политике устойчивости НАТО в Брюсселе.

Непрерывная работа государства и защита энергетики

В качестве первого требования НАТО определяет гарантированную непрерывность работы правительства и критически важных государственных служб. Страны должны иметь проверенные планы, которые позволят органам власти продолжать принимать решения даже во время кризиса или войны, а также четко определенную процедуру преемственности руководства.

Отдельно предусмотрено создание системы гражданской защиты и защищенных кризисных центров с резервными возможностями, чтобы правительство и критически важные службы могли продолжать работу даже в условиях серьезных потрясений.

Второе требование касается устойчивого энергоснабжения. Государства должны обеспечить доступ к энергии во время кризисов и войны, иметь планы на случай перебоев, возможности быстрого ремонта и восстановления поврежденной инфраструктуры, а также определить критические цепочки поставок, от которых зависит работа энергосистемы.

Эвакуация населения, вода и продовольствие

Третье направление — контролируемое и неконтролируемое перемещение людей. НАТО требует от государств иметь планы на случай массового притока населения. В частности, речь идет о сценарии, при котором количество прибывших превышает 2 % населения страны.

Также должны быть разработаны механизмы организованной эвакуации гражданского населения из зон кризисов и боевых действий. Отдельно предусмотрено планирование одновременного перемещения гражданских лиц и военных по ограниченным транспортным маршрутам, чтобы их потребности не вступали в противоречие друг с другом.

Четвертое требование — устойчивые продовольственные и водные ресурсы. Речь идет о защите источников воды, продовольственных ресурсов и критической инфраструктуры, системы раннего предупреждения и планы обеспечения населения пищей и водой во время длительных кризисов или войны. Такие планы НАТО рекомендует регулярно проверять во время учений.

Медицинская помощь, связь и транспорт

Пятое требование касается готовности системы здравоохранения к массовым жертвам и масштабным кризисам. Государства должны иметь комплексные планы реагирования на такие ситуации, обеспечить обмен информацией между гражданскими и военными медицинскими структурами и составить защищенный перечень доступных медицинских ресурсов и мощностей.

Отдельно НАТО предусматривает создание достаточных запасов медицинских препаратов, оборудования, фармацевтического сырья, крови и её компонентов. Также страны должны проводить совместные гражданско-военные учения, чтобы проверять готовность таких систем.

Шестое требование — устойчивые гражданские системы связи. Они должны оставаться доступными и защищенными во время кризисов и войны. Речь идет не только о технической устойчивости сетей, но и о резервных системах, защите критически важных цепочек поставок и возможности властей поддерживать связь с населением. Отдельно предусмотрено наличие систем оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации.

Седьмое направление — устойчивость гражданского транспорта. Государства должны обеспечить непрерывность критически важных транспортных услуг, защиту и быстрое восстановление транспортной инфраструктуры и маршрутов, а также готовность к работе в условиях стихийных бедствий, кибератак, гибридных угроз, пандемий и затяжных кризисов.

Как сообщал OBOZ.UA, НАТО готово реагировать на потенциальную эскалацию со стороны России на восточном фланге Европы. Также союзники по НАТО согласовали три оперативных региональных оборонных плана.

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