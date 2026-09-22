Крупнейшие американские телеканалы – ABC, CBS, Fox News и NBC – решили приостановить участие в президентском пуле, который предусматривает совместное освещение мероприятий с участием Дональда Трампа. Телеканалы поступили так в знак солидарности с коллегами из CNN. Несколько дней назад Трамп лишил CNN доступа в Белый дом, а значит, и возможности работать в президентском пуле (доступа также лишили MS NOW и POLITICO).

Видео дня

И вот первые последствия. Дональд Трамп провел мероприятие в Белом доме – видео было, но без нормальной аудиозаписи, которую отдельно мог бы обеспечить пресс-пул. Вот фрагмент трансляции со страницы Белого дома.

P.S. Вижу, что многие удивляются, что симпатизирующий республиканцам FOX News также присоединился к коллегам. Но это уже не первый раз, когда FOX News проявляет солидарность в подобных случаях. Когда в прошлом году руководство Пентагона решило лишить аккредитации СМИ, которые не согласятся с новыми правилами освещения событий, FOX News – вместе с Newsmax и другими консервативными СМИ – также присоединились к протесту и отказались от своих аккредитаций.