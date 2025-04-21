Кто может стать новым Папой Римским после смерти Франциска и как происходит избрание: объяснение

В понедельник, 21 апреля, стало известно о смерти Папы Римского Франциска, которому было 88 лет. По правилам, вскоре обязанности предыдущего Папы должен взять на себя новый понтифик, которого выберет собрание кардиналов (конклав).

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В теории Папой Римским может стать любой человек-католик, однако на практике чаще всего на эту должность выбирают кого-то из кардиналов. OBOZ.UA рассказывает как происходит избрание и кто может стать новым Папой Римским.

Как выбирают следующего Папу

Папу Римского выбирает коллегия кардиналов, известная как конклав. Избрание является пожизненным, однако Папа имеет право отречься от престола по собственному желанию. Для избрания Папы необходима поддержка не менее двух третей кардиналов. Это правило действует с 1179 года, до этого достаточно было простого большинства.

На сегодняшний день в мире насчитывается 253 кардинала, однако право голоса имеют только 138 из них. Избиратели должны быть моложе 80 лет. Голосование кардиналов происходит тайно, после чего их бюллетени сжигаются. Цвет дыма из трубы над местом заседания конклава сигнализирует о результатах голосования: черный дым означает, что Папа не выбран, а белый извещает об избрании нового понтифика. Для получения нужного цвета к пламени добавляют специальные химические вещества. Избрание Папы также сопровождается звуком колоколов.

После избрания новоизбранному Папе задают традиционный вопрос на латинском: "Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?" – что переводится как "Принимаешь ли ты каноническое избрание себя Верховным Понтификом?". На это он должен ответить: "accepto" (принимаю) или "non accepto" (не принимаю).

Кто может стать новым Папой Римским

Ранее New York Post публиковал статью с лидерами среди кандидатов, которые могут стать следующим Папой.

Кардинал Пьетро Паролин, 70 лет, Италия

Кардинал Пьетро Паролин, нынешний Государственный секретарь Ватикана, является одним из главных претендентов на папский престол по версиям букмекеров. Его часто называют политически сдержанным и умеренным. Значительную часть своей карьеры Паролин провел в дипломатических структурах Святого Престола, в частности, работал в ватиканских представительствах в Нигерии и Мексике.

Кардинальский сан он получил из рук Папы Франциска, впоследствии назначившего его и на должность государственного секретаря. Кроме итальянского, Паролин свободно владеет французским, английским и испанским языками. Его считают доверенным лицом Франциска и возможным продолжателем его наследия.

Кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу, 65 лет, Демократическая Республика Конго

Пока об этом кандидате мало что известно. Единственным фактом является то, что Бесунгу выступил против действующего Папы, хотя, по предположению New York Post, это могло произойти по его негласному согласию.

Причиной разногласий стала декларация Fiducia supplicans, обнародованная Ватиканом в декабре 2023 года. Этот документ позволил католическим священникам благословлять однополые и холостые пары. Декларация была издана Дикастерией доктрины веры, ведомством, ответственным за чистоту католического вероучения.

В ответ Бесунгу объявил декларацию недействительной на территории Африки. По информации Catholic Herald, он мог получить четкие инструкции от Папы Франциска во время срочной встречи после обнародования декларации.

Ожидается, что папство Бессунга будет расцениваться как решительный вызов либеральным взглядам Папы Франциска.

Кардинал Вим Эйк, 71 год, Нидерланды

Вим Эйк, еще один консервативный критик Папы Франциска, известен своим несогласием не только с благословением однополых пар, но и возможностью повторных браков для разведенных.

В 2015 году кардинал Эйк стал соавтором книги "Одиннадцать кардиналов говорят о браке и семье: очерки с пастырской точки зрения". Этот труд стал реакцией на решение Папы Франциска о разрешении повторных гражданских браков без предварительного аннулирования первого церковного брака. Эйк в своей части книги назвал такие браки "формой прелюбодеяния".

Кроме того, Эйк публично критиковал Папу за его открытость к возможности причастия протестантов в католических храмах, назвав это решение в своей редакционной статье "совершенно непонятным".

Кардинал Петер Эрде, 72 года, Венгрия

Петер Эрде получил кардинальский сан в раннем возрасте, будучи назначенным Папой Иоанном Павлом II в 2003 году. Однако в отличие от своего предшественника он не унаследовал его широту взглядов и эмпатию. Эрде, подобно Бесунгу и Эйку, придерживается консервативных взглядов. Он выступает против причастия разведенных или повторно женатых католиков, ссылаясь на доктрину о нерушимости брака.

Кроме того, Эрде критикует политику европейских стран по приему беженцев, сравнивая это с торговлей людьми. По оценке New York Post, Петер Эрде является влиятельной личностью в современной церковной политике.

Кардинал Луис Антонио Тагле, 67 лет, Филиппины

Луиса Антонио Тагле часто называют "левым" кардиналом и даже сравнивают с "азиатским Папой Франциском" из-за его прогрессивных взглядов. Он критикует официальную позицию Церкви относительно ЛГБТ-сообщества, а также разведенных и повторно женатых католиков. В 2015 году в одном из интервью Тагле заявил, что "строгое" отношение Церкви к геям, разведенным и одиноким матерям негативно влияет на ее миссионерскую деятельность.

Кардинал Тагле является активным сторонником концепции церкви, которая "выходит наружу", то есть церкви, "идущей к мужчинам и женщинам и к их конкретным жизненным ситуациям, унося им Евангелие", как он сам неоднократно отмечал. По своим идеологическим убеждениям он действительно близок к Папе Франциску, разделяя и распространяя его взгляды.

Кардинал Реймонд Берк, 76 лет, США

Кардинал Реймонд Берк известен как один из самых влиятельных архиконсерваторов, особенно в вопросах разведенных и повторно женатых пар, а также в других аспектах церковной жизни.

Уроженец Висконсина и бывший архиепископ Сент-Луиса, Берк критически высказался по поводу готовности Папы Франциска разрешить разведенным и повторно женатым парам принимать Евхаристию. Он является приверженцем латинской мессы и открыто критикует либеральные тенденции понтификата Папы Франциска.

Кроме того, Берк выступает против любого смягчения позиции Церкви относительно искусственной контрацепции, гомосексуальных отношений и гражданских браков, называя такие изменения "нежелательными".

Кардинал Марио Грек, 67 лет, Мальта

В отличие от Берка, нынешний генеральный секретарь Синода епископов Марио Грек рассматривается как умеренный кандидат на возможную замену Папы Франциска.

В своих публичных выступлениях он отмечает важность "пастырской креативности", утверждая, что "было бы самоубийством возвращаться к старым моделям пастырства".

Грека, безусловно, можно назвать реформатором. Он призывает Церковь вновь открыть двери для тех, кто отчужден из-за своей сексуальности или семейного положения, и подчеркивает необходимость постоянного обучения Церкви для поиска новых способов взаимодействия с верующими.

Кардинал Маттео Дзуппи, 69 лет, Италия

Маттео Зуппи, президент Итальянской епископской конференции, является уроженцем Рима и занимал важный пост архиепископа Болонья, что делает его влиятельной фигурой в Ватикане Папы Франциска. В 2023 году Зуппи, которого считают близким к Франциску, была поручена важная миротворческая миссия в Украине, во время которой он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

В том же году он посетил США для встречи с католиком президентом Джо Байденом. В 2019 году Маттео Зуппи получил сан кардинала от Папы Франциска.

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Римский Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля, ему было 88 лет. С 14 февраля Франциск находился в больнице в тяжелом состоянии, хотя накануне предстал перед верующими по поводу Пасхи.

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