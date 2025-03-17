'Дополняют, а не заменяют': Буданов рассказал, как новые технологии влияют на методы разведки и в чем кроется проблема

Основные методы разведки сейчас нельзя полностью заменить современными технологиями. OSINT-исследования, данные из соцсетей, спутниковые фотографии важны, но они только дополняют работу разведчиков.

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Об этом рассказал начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в разговоре с военным стратегом, генерал-майором австралийской армии в отставке Миком Райаном. Материалом, вышедшим в The Australian Financial Review, поделилась пресс-служба украинского разведывательного ведомства.

Буданов подтвердил, что информация из открытых источников действительно может пригодиться. Например, чтобы подтвердить эффективность операций. Однако для этого кто-нибудь должен находиться в нужном месте с камерой и затем залить фото или видео в сеть. По словам генерал-лейтенанта, во многих случаях этого не происходит.

"Кроме того, информация из открытых источников может быть легко сфальсифицирована, чтобы ввести людей в заблуждение", – предостерег начальник Главного управления разведки Министерства обороны.

Райан поинтересовался также влиянием искусственного интеллекта. Буданов согласился, что это играет немаловажную – и растущую – роль. Это наиболее полезно, когда необходимо проанализировать большие объемы данных или интерпретировать большое количество спутниковых снимков. Но Буданов подчеркнул, что это ненадежно. Люди все еще играют важную роль в разведывательном процессе, и в этом искусственному интеллекту еще предстоит пройти долгий путь.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Кирилл Буданов заявил, что его вера в победу Украины основывается на большом объеме информации из разных источников. И потеря веры означала бы отсутствие смысла борьбы.

– По словам руководителя ГУР МО, Кремль понимает, что война с Украиной имеет высокую цену, и если Россия не завершит конфликт к 2026 году, она может упустить шанс на мировое лидерство.

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