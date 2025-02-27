Буданов ответил, верит ли в победу Украины в войне и почему боится повторения событий 1990-х годов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его вера в победу Украины основывается на большом объеме информации из разных источников. По его словам, потеря веры означала бы отсутствие смысла в борьбе, ведь только тот, кто верит в результат, способен добиться успеха.

Видео дня

Он сравнил это со спортом, отметив, что тот, кто не верит в свою победу, никогда не станет чемпионом. Аналогичный принцип действует и в военном деле – уверенность в победе является ключевым компонентом успеха. Об этом Буданов сказал в интервью "Укринформу".

"Моя вера как раз основывается на информации, которую у меня есть, у меня ее, слава Богу, достаточно. Я могу анализировать много аспектов мировых, наших внутренних, мне есть с чем работать. Да и в принципе мы должны верить. Если мы теряем веру, тогда нет смысла вообще что-либо делать. Потому что человек, который не верит, он никогда не получит не только победы, а просто каких-то достижений. Спортсмен, который не верит, что станет чемпионом, никогда чемпионом не станет, так же и здесь", – отметил руководитель ГУР.

По словам разведчика, у украинцев, как и у россиян, есть самые опытные армии на континенте.

Также Буданов выразил опасение возможного повторения ситуации 1990-х годов, когда Украина имела одну из сильнейших армий Европы, но постепенно потеряла свою обороноспособность.

"Я очень боюсь этого и надеюсь, что мы не повторим ошибок, допущенных в период по факту с 1992 по 2014 годы, я очень на это надеюсь. Потому что тогда тоже была, простите, самая большая армия Европы, кроме Российской Федерации, был третий по мощности ядерный арсенал, была самая развитая материально-техническая база, техника самая современная, все же было здесь", – пояснил он, заметил, что Украина деградировала и это разрушила.

Руководитель военной разведки также прокомментировал вопросы мира и перемирия с Россией, всегда использующей тактику "батога и пряника". Он подчеркнул, что россияне всегда так будут делать: давить и предлагать разные финансово интересные вещи для других сторон, которым принимать в этом участие.

По его мнению, перемирие и мир – это совершенно разные понятия. Он считает, что достичь перемирия можно быстро, однако реальный мир требует гораздо больше времени и усилий.

Как сообщал OBOZ.UA, Буданов рассказал, почему России сейчас нужен перерыв в войне. По его словам, Кремль понимает, что война с Украиной имеет высокую цену, и если Россия не завершит конфликт к 2026 году, она может упустить шанс на мировое лидерство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!