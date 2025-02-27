Буданов объяснил, зачем России нужен перерыв в войне

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о том, почему России сейчас нужен перерыв в войне. По его словам, Кремль понимает, что война с Украиной имеет высокую цену, и если Россия не завершит конфликт к 2026 году, она может упустить шанс на мировое лидерство.

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Об этом Буданов рассказал в интервью "Укринформу". Он отметил, что России дорого стоит война против Украины.

"Да, им нужен перерыв. Потому что они, согласно их стратегии, если до 2026 года не выходят из этой войны, теряют даже шанс на мировое лидерство. Им остается максимум уровень регионального лидерства, которое их абсолютно не устраивает. Цена войны слишком высока, финансовая цена войны. Она не дает развивать страну, не дает заниматься масштабными проектами и тому подобное", – сказал он.

Глава ГУР уточнил, что в России наблюдается нехватка технологий, технологических решений, прежде всего по разработке арктических регионов, по добыче газа и прочее.

Проблемы, с которыми сталкивается Россия, многочисленны и включают этнические, религиозные, техногенные и демографические трудности. Однако, по словам Буданова, даже решение этих проблем не сможет радикально изменить ситуацию в России до тех пор, пока там не появится сильный лидер.

"Это не то, что может радикально изменить ситуацию в РФ. Нет лидера. Если появляется лидер, все может измениться в один день, как было с Пригожиным, например. Если лидера нет, какие бы там проблемы ни были, все будет так, как оно есть. Режим у него абсолютно стабилен. Нет там того, кто может представлять серьезную угрозу, просто не существует", – объяснил начальник украинской разведки.

Напомним, Кирилл Буданов заявил, что Россия тратит на войну почти миллиард долларов в день. В то же время, несмотря на большие расходы, у нее есть достаточный мобилизационный ресурс, чтобы продолжать военные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководитель группы по вопросам РФ и геопространственной разведки Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос объяснил, почему Путин заинтересован в паузе, а не в мире. По его словам, цель российского диктатора в этой войне неизменна – это капитуляция Украины.

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