Должна ли ВВК учитывать диагнозы, поставленные частным врачом: детальное разъяснение

При прохождении военнообязанным гражданином военно-врачебной комиссии (ВВК) диагнозы, установленные в частных больницах, также будут учитываться. Если заключение государственного врача отличается от заключения частного, то врачи проводят консилиум и назначают дополнительные обследования.

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Об этом рассказал адвокат Олег Леонтьев в эфире "Украинского Радио". По его словам, ВВК не имеет права не учесть выводы частных врачей.

"Они обязаны принимать во внимание эти выводы. Если государственный врач сказал одно, а частный – другое, то это не значит, что надо доверять только государственному врачу, а частного отвергать. Если есть разные выводы, то врачи проводят консилиум и назначают дополнительные стационарные обследования, при необходимости", – пояснил специалист.

Леонтьев пояснил, что человек имеет право обращаться к врачу по своему выбору, в том числе и к частному. При этом пациент не обязан отвечать за то, что врач, например, не внес данные в электронную систему здравоохранения.

"Но если он записал это в медицинскую книжку, то человек имеет право требовать, чтобы записи в медицинской книжке были приняты во внимание врачами ВВК", – добавил адвокат.

Напомним, что военнообязанные, которых признали ограниченно годными для службы до 4 мая 2024 года, должны повторно пройти ВВК. Сделать это следует не позднее 5 июня 2025 года.

Тем, кто не выполнит требование, грозит принудительное сопровождение в ТЦК и штраф до 25 500 грн. В то же время Кабинет министров принял изменения в постановление № 560, которые меняют алгоритм прохождения ВВК.

Как сообщал OBOZ.UA, в приложении для военнообязанных и резервистов добавили еще два типа отсрочки. Теперь через "Резерв+" ее могут оформить люди с временной непригодностью по результатам ВВК, а также те, у кого жена (или муж) военные, и их семья воспитывает ребенка до 18 лет.

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